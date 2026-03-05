Gilarza, esplode una stufa a gas: morti due anziani

Tragedia in un’abitazione a Ghilarza.

Questa mattina si è verificata un’esplosione, sembra originatasi da una stufa a gas, e il bilancio è di due morti.

Si tratta dei coniugi Luciano Pinna di 80 anni e della moglie Antonia, di 73 anni.

È accaduto in via XVI marzo nei pressi della scuola materna e nelle vicinanze del campo sportivo. A dare l’allarme è stato il figlio Adriano.

Sul posto carabinieri, vigili del fuoco e 118. All’arrivo dei soccorsi sembra che l’uomo fosse già morto, mentre per la moglie è arrivato l'elicottero ma non c'è stato nulla da fare.

Il video di Valeria Pinna