Folorunsho: «L’infortunio non ci voleva, ma tornerò più forte di prima»

Nel Meet&Greet organizzato al Cagliari Store nel Largo Carlo Felice, i tifosi hanno avuto l’opportunità di incontrare il difensore Adam Obert, il centrocampista Michael Folorunsho e l’allenatore Fabio Pisacane. Prima di firmare autografi e di scambiare qualche chiacchera con i suoi sostenitori, proprio Folorunsho ha parlato con i media. «L’Infortunio - ha spiegato - è arrivato in un periodo in cui iniziando a sentire davvero bene. Non ci voleva, ma l’importante è sempre farsi trovare pronti e dare il proprio contributo. Spero di trovare la migliore versione di me il prima possibile».