Europee, Marco Tarquinio (Pd): “Amo Blade Runner e la musica di De Gregori”

(Agenzia Vista) Roma, 15 maggio 2024 Marco Tarquinio (Pd): “Amo Blade Runner e la musica di De Gregori”. “Il film racconta un mondo dove il ruolo degli uomini e delle donne è messo in discussione, dove l'apparenza ha preso il posto della realtà e l'artificiale della carne. Però i sogni ci sono ancora e la possibilità di una lotta per una giustizia è possibile. È un film indimenticabile.” Questo è un passaggio tratto dall’intervista di Marco Tarquinio a “Personale è Politico”, il format del Partito democratico ideato per presentare i candidati alle elezioni europee. Il giornalista, parlando della musica di De Gregori, ha raccontato: “Tra le mie canzoni preferite c’è Santa Lucia, mi torna in mente quando ci dicono che il mondo va bene se la marea cresce e tutte le barche vanno in alto. Bisogna ricordarsi delle barche sfondate.” Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev