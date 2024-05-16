Europee, Cristofaro (Avs): "Il Partito del Sud? Ci unisce battaglia contro autonomia differenziata"

(Agenzia Vista) Roma, 16 maggio 2024 "Oggi solennizziamo questo patto tra Alleanza Verdi e Sinistra e il Partito del Sud. Collaboriamo da diversi anni, ma negli ultimi mesi il rapporto si è molto rafforzato grazie alla battaglia comune contro l'autonomia differenziata, con il famigerato ddl Calderoli che spacca l'Italia accentuandone le diseguaglianze. Noi la stiamo contrastando in Parlamento, ma non basta l'opposizione parlamentare. Serve un'opposizione larga in tutto il Paese. Per questo è importante il Partito del Sud perché da molti anni conduce queste battaglie. L'esito di queste battaglie sono state due candidature nelle liste per le europee di Alleanza Verdi e Sinistra nella circoscrizione Sud: Natale Cuccurese e Valeria Spinelli, esponenti di grande rilievo. Porteranno alla lista e alla battaglia contro l'autonomia differenziata un grande contributo" così il senatore Peppe De Cristofaro, a margine della conferenza in cui è stata annunciata la candidatura di due esponenti del Partito del Sud nelle liste di Alleanza Verdi e Sinsitra per le europee. Fonte: Agenzia Vista / Alexander Jakhnagiev