Cavallo bloccato sul tetto di una casa, il salvataggio

Lieto fine per il cavallo che ha trascorso circa 100 ore sul tetto di una casa allagata a Canoas, nell'hinterland di Porto Alegre, durante l'alluvione che ha colpito lo Stato di Rio Grande do Sul, nel Brasile meridionale.

L'animale, una femmina soprannominata 'Caramelo', è stato salvato dai vigili del fuoco dopo aver commosso il web con la sua resistenza, nel bel mezzo di una città completamente allagata. Il cavallo è stato sedato e poi adagiato su un gommone.

Secondo uno dei soccorritori, ha perso dai 30 ai 40 chili nei giorni in cui è rimasto sul tetto.

(Unioneonline/v.l.)