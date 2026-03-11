Cagliari, la metro in piazza Matteotti nel 2028: da lunedì cambia la viabilità in via Roma
La metropolitana leggera in piazza Matteotti nel primo semestre del 2028. Le tempistiche sono arrivate dall'amministratore unico di Arst, Giovanni Mocci, a margine della conferenza stampa di presentazione del collegamento con Sestu: serviranno dunque ancora due anni per vedere concluso il tracciato.
Ma intanto già da lunedì si entrerà nel vivo, con lo stop alla corsia preferenziale dei bus, dove sorgerà il cantiere: cambia quindi la viabilità, con i bus che transiteranno nella stessa corsia delle auto.