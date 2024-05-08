Cagliari, domenica al Poetto la corsa "Karalis 10" contro il dolore

Domenica mattina sul lungomare del Poetto di Cagliari si svolgerà l'ottava edizione della manifestazione ''Karalis 10'', 2° Memorial Nicola Carboni, organizzata dall'associazione Insieme Contro il Dolore Onlus con il patrocinio del Comune di Cagliari e l’approvazione della F.I.D.A.L.

Sono previste 4 categorie di gara, due competitive: la Corsa 10km e la Staffetta 6+4km, e due non competitive: la Passeggiata di 4km e la Karalis Dog di 3km. Quest'anno, in occasione dell'evento, è possibile sottoporsi gratuitamente, sabato mattina, a visite senologiche e per la terapia del dolore all'ospedale Businco.

È necessario prenotarsi al numero 379/2233235. L'intervista a Sergio Mameli presidente dell'associazione Insieme Contro il Dolore.