Cagliari, bonifica a ridosso della Laguna di Santa Gilla: «Il futuro? Un sentiero naturalistico per tutti»

90 tonnellate di rifiuti a due passi dalla laguna di Santa Gilla, una delle zone umide più importanti e vaste d'Europa, situata alle porte di Cagliari. Passeggiando all'interno dell'area di 12mila metri quadri si trova di tutto: mobili vecchi, materassi, elettrodomestici, scarti di edilizia, vetro, plastica, copertoni e tanto altro ancora. Uno spettacolo che stride con la bellezza della natura intorno. Ora dopo anni di abbandono è finalmente iniziata la bonifica, avviata dall'Autorità Portuale in coordinamento con l'amministrazione comunale. Stamattina sopralluogo congiunto del Presidente dell'Autorità di Sistema Portuale Mare di Sardegna Domenico Bagalà e dell'assessora all'Ecologia Urbana del Comune Luisa Giua Marassi. Nel video le due interviste di Egidiangela Sechi.