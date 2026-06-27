Zucca al Sette Colli batte nei 100 dorso il suo record sardo 

Francesca Zucca onora la partecipazione al prestigioso Trofeo Internazionale Settecolli di nuoto (62ª edizione, al Foro Italico di Roma) stabilendo il nuovo record sardo assoluto dei 100 rana. Nella gara dominata da Benedetta Pilato, l’esperina delle Fiamme Azzurre tocca in 1’07”10, migliorando il proprio limite a conclusione di una prima giornata (quella di venerdì) che l’aveva vista qualificarsi con il quinto tempo, seconda della propria batteria in 1’07”70 dietro l’altra azzurra Angiolini (1’06”91). La 26enne cagliaritana ha poi confermato il piazzamento nel pomeriggio, in una finale nella quale tutte hanno migliorato, a cominciare dalla Pilato (1’05”85).

Ieri sui 50 metri, che sono meno nelle sue corde, la ranista granata si è dovuta accontentare del 22° tempo in 32”06; in gara sulla distanza anche Martina Fanunza (Promogest) che ha chiuso in 32”88. Oggi per Francesca Zucca ci saranno i 200 rana nei quali cercherà un posto in finale.

Dalu a stile libero

A proposito di talenti di matrice esperina, lo stacanovista Fabio Dalu (che si divide con eguale profitto tra vasca e acque libere) ha debuttato venerdì con il 21° tempo nei 400 metri stile libero. Il mezzofondista cagliaritano dell’Esercito ha chiuso con il tempo di 3’56”17. Ieri, a fine mattinata, nella più congeniale gara sulla doppia distanza, Dalu ha vinto la seconda serie, nuotando in 8’04”01 (8° tempo totale), in attesa dei 1500 di oggi.

Conti a dorso

Sempre nella mattinata di ieri, si è ben comportata Anna Conti, della Sport Full Time Sassari, diciannovesima nei 100 dorso con un crono di 1’03”59 da valutare molto positivamente. «Ha nuotato vicinissimo ai suoi tempi migliori», ha detto il tecnico Ilario Ierace, «lei è una duecentista spostata sui 100, perciò sono contentissimo della sua prova che è la seconda o terza migliore di sempre. Adesso vediamo nei 200 che sono la sua gara». La speranza è di vederla, magari, anche di pomeriggio in una finale B.

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