Massacrati a colpi di mannaia 

Roma. Una famiglia sterminata a colpi di mannaia. Venerdì sera padre, madre e figlia di otto anni sono stati uccisi nella loro casa alla periferia ovest di Roma da un uomo che conoscevano bene e che ora è ricercato. La polizia ha diffuso la foto e il nome di un sospettato. Alla mattanza è scampato il figlio ventenne della coppia: si è battuto con l’aggressore, quando quello è fuggito il ragazzo è sceso in strada a chiedere aiuto e ora è ricoverato in prognosi riservata al Gemelli, con traumi diffusi e uno importante al cranio.

L’indagine

L’allarme è scattato quando i vicini hanno sentito urla dal primo piano, dove abitava la famiglia di origine bangladese. Qualcuno avrebbe visto un uomo allontanarsi di corsa. All’arrivo delle ambulanze per il 39enne Kamal Uddin, la moglie Hosne Jahan Momotaj e la loro Arowa non c’era nulla da fare. Il figlio è stato trovato davanti all’ingresso del condominio e portato d’urgenza in ospedale. Quando le sue condizioni lo consentiranno, sarà sentito dagli investigatori. La scientifica ha lavorato tutta la notte per i rilievi nell’abitazione e nelle scale del condominio, dove ancora ieri erano visibili diverse tracce di sangue. Gli agenti hanno sequestrato l’arma del delitto, una mannaia che l’aggressore ha lasciato in casa prima di fuggire, e una felpa insanguinata ritrovata in un parcheggio a pochi metri di distanza dalla palazzina di via Montiglio, a Casalotti.

Falso allarme

Col passare delle ore si è fatta strada la pista del movente legato a molestie. Per chi indaga a uccidere la coppia e la loro bimba è stato un connazionale, il 43enne Shahadat Hossain. L’uomo, in Italia da tempo, aveva presentato un anno fa una richiesta di protezione internazionale che è ancora in valutazione. Ieri pomeriggio è scattato un blitz su un treno fermo alla stazione di Bologna, dopo la segnalazione di un uomo che somigliava al sospettato, ma si è trattato di un falso allarme.

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