Cagliari invasa dai colori della libertà 

Il caldo torrido, a Cagliari, non ha fermato il Pride. In quarantamila hanno attraversato la città, un corteo rumoroso e colorato. «Siamo il popolo disordinato ma buono», ha detto Carlo Cotza, portavoce del Sardegna Pride. «Il messaggio è di pace, di fratellanza, di libertà, di rafforzamento dei diritti, di sguardo attento e rispettoso degli altri», ha detto il sindaco Massimo Zedda. In prima fila anche il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini: «Giovani e famiglie che dicono no alle discriminazioni. Purtroppo ce n’è ancora bisogno, come testimoniano i fatti di cronaca». La foto è di Stefano Anedda.

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