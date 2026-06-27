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Pride
28 giugno 2026 alle 00:10

Cagliari invasa dai colori della libertà 

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Il caldo torrido, a Cagliari, non ha fermato il Pride. In quarantamila hanno attraversato la città, un corteo rumoroso e colorato. «Siamo il popolo disordinato ma buono», ha detto Carlo Cotza, portavoce del Sardegna Pride. «Il messaggio è di pace, di fratellanza, di libertà, di rafforzamento dei diritti, di sguardo attento e rispettoso degli altri», ha detto il sindaco Massimo Zedda. In prima fila anche il presidente del Consiglio regionale, Piero Comandini: «Giovani e famiglie che dicono no alle discriminazioni. Purtroppo ce n’è ancora bisogno, come testimoniano i fatti di cronaca». La foto è di Stefano Anedda.

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