VaiOnline
Viterbo.
28 giugno 2026 alle 00:10

Disperso il marito della ministra Roccella dopo un tuffo nel lago 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Viterbo. Avevano deciso di trascorrere una giornata al lago di Vico, ma da quelle acque Luigi Cavallari, docente di architettura, marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, non è riemerso. A dare l’allarme nel pomeriggio, intorno alle 17.30, è stata proprio la ministra e subito si è attivata la macchina dei soccorsi. I vigili del fuoco di Viterbo ieri stavano scandagliando lo specchio d’acqua e sono stati attivati i nuclei sommozzatori dei carabinieri. Attivato anche il 118 di Rieti, con l’ambulanza e il personale sanitario schierato a riva. Secondo le prime informazioni Cavallari era appena salito su una piccola barca assieme alla moglie quando si è tuffato per rinfrescarsi. Dopo essere riemerso per qualche istante avrebbe detto di non sentirsi bene. Ma la barca, che non era ancorata, si è allontanata e chi era a bordo non sarebbe riuscito a raggiungerlo in tempo. Un incidente che si è verificato a pochi metri dai tanti bagnanti e dai clienti di un ristorante che affaccia in quel punto. A marzo Luigi Cavallari ed Eugenia Roccella hanno festeggiato le nozze d’oro «L’ho incontrato a diciotto anni- ha raccontato la ministra in passato - e da quel momento non ci siamo più lasciati». Portata a riva, Roccella è stata accompagnata nella casa che la coppia ha nel Viterbese, mentre andavano avanti le operazioni di ricerca. A coordinarle sul posto il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo. Presenti anche il comandante provinciale dei carabinieri Alfredo Antro e il questore Giorgio Di Munno.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Incidente sul lavoro

Cade dal ponteggio del “suo” palazzo: muore un impresario

Olbia, la tragica fine di Renato Mariotti Il lutto: «Quel cantiere era la sua vita» 
Andrea Busia
La sfilata

Sardegna Pride, la festa dei trentamila

Un fiume arcobaleno invade Cagliari: «Siamo il popolo disordinato ma buono» 
Alessandra Ragas
Regione

Addio a Rais, presidente della svolta

Socialista craxiano, guidò nel 1980 la prima Giunta senza la Dc 
Giuseppe Meloni
Il dibattito

Legge elettorale, preferenze in bilico

La Lega spegne l’entusiamo di FdI: «Se insistono, riforma a rischio» 
Roma

Massacrati a colpi di mannaia

Padre, madre e bimba. Grave il figlio 20enne. Caccia a un loro conoscente 
Il sisma

La terra trema ancora, si scava tra i cadaveri Italiani in prima linea

Venezuela, Rodriguez ringrazia Meloni In campo Vigili del fuoco e Protezione civile 