Disperso il marito della ministra Roccella dopo un tuffo nel lago 

Viterbo. Avevano deciso di trascorrere una giornata al lago di Vico, ma da quelle acque Luigi Cavallari, docente di architettura, marito della ministra della Famiglia Eugenia Roccella, non è riemerso. A dare l’allarme nel pomeriggio, intorno alle 17.30, è stata proprio la ministra e subito si è attivata la macchina dei soccorsi. I vigili del fuoco di Viterbo ieri stavano scandagliando lo specchio d’acqua e sono stati attivati i nuclei sommozzatori dei carabinieri. Attivato anche il 118 di Rieti, con l’ambulanza e il personale sanitario schierato a riva. Secondo le prime informazioni Cavallari era appena salito su una piccola barca assieme alla moglie quando si è tuffato per rinfrescarsi. Dopo essere riemerso per qualche istante avrebbe detto di non sentirsi bene. Ma la barca, che non era ancorata, si è allontanata e chi era a bordo non sarebbe riuscito a raggiungerlo in tempo. Un incidente che si è verificato a pochi metri dai tanti bagnanti e dai clienti di un ristorante che affaccia in quel punto. A marzo Luigi Cavallari ed Eugenia Roccella hanno festeggiato le nozze d’oro «L’ho incontrato a diciotto anni- ha raccontato la ministra in passato - e da quel momento non ci siamo più lasciati». Portata a riva, Roccella è stata accompagnata nella casa che la coppia ha nel Viterbese, mentre andavano avanti le operazioni di ricerca. A coordinarle sul posto il vicario del prefetto di Viterbo, Andrea Nino Caputo. Presenti anche il comandante provinciale dei carabinieri Alfredo Antro e il questore Giorgio Di Munno.

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