Ztl in centro operativa per l’estate 

L’obiettivo è rendere operativa la Ztl già dalla prossima estate. Si partirà con il centralissimo corso Vittorio Emanuele II, dove si sta procedendo all’installazione dei varchi elettronici per il controllo degli accessi.

L’iter

L’avvio della Ztl a Bosa rappresenta un punto strategico che la Giunta del sindaco Alfonso Marras ha inserito nel Documento di programmazione unitaria già approvato dall’esecutivo e che passerà ora al vaglio del Consiglio comunale convocato dal presidente Vincenzo Pinna per martedì alle 10. Qualche mese fa, un ulteriore passo in avanti era stata l’autorizzazione al Comune da parte del ministero delle Infrastrutture e dei trasporti per i quattro impianti per la rilevazione degli accessi di veicoli nella zona pedonale a traffico limitato nel centro storico. I varchi sono in fase di realizzazione oltre al corso Vittorio Emanuele, in piazza Episcopio, piazza Duomo, via Lungo Temo, via del Rosario, via Efisio Cugia, Lungo Temo De Gasperi. Grazie al via libera ministeriale, gli uffici comunali hanno avviato le pratiche amministrative per il posizionamento della strumentazione e della segnaletica.

«Con la rilevazione degli accessi si potrà monitorare costantemente il rispetto delle regole - evidenzia l’assessore alla Viabilità, Marco Naitana - ed eliminare le transenne con cui attualmente si limita l’ingresso alla Ztl, facendo guadagnare decoro e ordine al centro storico». La soluzione elettronica nei varchi sembra trovare il gradimento anche dei commercianti penalizzati. «Il sistema manuale gestito dai vigili urbani - osserva Oscar Addis della Confesercenti - rende tutto più complicato. L’altra grossa questione da risolvere è quella della mancanza di parcheggi e ci auguriamo che possa essere risolta quanto prima». Per il sindaco Alfonso Marras l’ok per la regolamentazione dei varchi «è un ulteriore passo verso la riqualificazione e valorizzazione del centro storico, dal punto di vista del decoro urbano e della sicurezza così come avevamo promesso ai cittadini». Il Dup non sarà l’unico argomento del Consiglio di martedì. In discussione anche il bilancio e l’approvazione del regolamento per il funzionamento e la disciplina della commissione di Vigilanza sui locali di pubblico spettacolo. Spazio anche a interrogazioni e interpellanze e alla nomina del capitano dei barracelli.

Strisce blu

Intanto ieri, dopo la sospensione annullata dal Tar, è arrivata la firma del contratto triennale tra Comune ed Ecoparking per i parcheggi a pagamento: si parte ad aprile.

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