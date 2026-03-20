«Due navi italiane bloccate nel Golfo» 

«Sono circa 1.100 le navi internazionali di Paesi non coinvolti nel conflitto attualmente bloccate nell'area del Golfo Persico ma soltanto due risultano riconducibili ad armatori italiani, una appartenente alla flotta Grimaldi e un'altra a un armatore napoletano». Emanuele Grimaldi, ad del Grimaldi Group, fa chiarezza sulle cifre. Due ulteriori unità sempre del gruppo Grimaldi, inizialmente dirette verso il Golfo, sono state dirottate verso porti alternativi in condizioni di sicurezza. Una decisione, precisa Grimaldi, «assunta nel rispetto delle norme internazionali e del diritto della navigazione, privilegiando la tutela degli equipaggi, del carico e dell'integrità delle navi». Quella che emerge è comunque una situazione di profonda incertezza. L'evoluzione reale dell'impatto economico dipenderà soprattutto dalla durata del conflitto. «Il costo per il sistema Paese - conferma Grimaldi - dipenderà da quanto durerà la guerra».

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