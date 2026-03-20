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Teheran.
21 marzo 2026 alle 00:58

«Colpiremo i nemici ovunque» 

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Teheran. Mojtaba Khamenei è tornato a sfidare Stati Uniti e Israele: «il nemico è stato sconfitto», il messaggio inviato dalla Guida suprema al popolo iraniano in occasione del Nowruz, il capodanno persiano, mentre l'intelligence e le forze armate hanno ricevuto istruzioni di continuare a prendere di mira i «nemici interni ed esterni» del Paese. I Pasdaran hanno risposto all'appello assicurando che colpiranno «capi e funzionari» ovunque, anche nelle «mete turistiche».

La retorica del regime tuttavia si infrange sulla reale situazione sul terreno, dove Teheran è rimasta prigioniera delle bombe, che hanno ucciso anche il portavoce delle Guardie Rivoluzionarie. Mentre lo stesso leader della teocrazia è rimasto nascosto, affidando nuovamente il suo proclama ad un testo scritto diffuso dai media di Stato e continuando ad alimentare le speculazioni sulla sua sorte.

Il leader ha ricordato le tre guerre affrontate dalla Repubblica islamica in meno di un anno: quella attuale, quella di giugno e la crisi interna scoppiata a dicembre per proteste di piazza contro il regime, che sarebbero state orchestrate da Stati Uniti e Israele. I due nemici giurati, è la sua tesi, si sono «illusi» che l'uccisione di Ali Khamenei e di altri leader militari avrebbe provocato «paura e disperazione» in Iran, ma il Paese con il nuovo anno diventerà ancora più «unito e forte», mentre loro diventeranno «più umili e meno potenti». Riguardo invece agli altri attori regionali, Mojtaba ha voluto inviare un segnale di distensione alla Turchia e all'Oman: «Non siamo in alcun modo coinvolti negli attacchi contro di voi», ma si è trattato di «manovre ingannevoli dei sionisti». La Guida Suprema ha parlato di «nemici interni ed esterni» da continuare a perseguire in un altro messaggio rivolto al sua intelligence. Parole lette da alcuni media internazionali, a partire da quelli israeliani, come minacce alla sicurezza dei nemici anche fuori dall'Iran

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