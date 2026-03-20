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Il voto.
21 marzo 2026 alle 00:58

A Cagliari bus e assistenza per chi ha difficoltà 

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Tutto pronto anche a Cagliari per il referendum. In vista del voto di domani e lunedì, l’amministrazione comunale ha nominato 544 scrutatori, 544 supplenti e 179 presidenti. Tra le novità più importanti c’è quella del seggio di via Falzarego: dopo le lamentele di molti cittadini per le difficoltà nel raggiungerlo, è stato trasferito al Liceo Siotto.

Nel capoluogo saranno garantiti i servizi per permettere a tutti i cittadini di poter votare. Il servizio politiche sociali ha organizzato un accompagnamento in bus per coloro che hanno difficoltà a deambulare per raggiungere il proprio seggio. Per usufruire del servizio occorre prenotarsi al numero verde 80001058 (domani dalle 8 alle 22 e lunedì dalle 9 alle 12).

Ci sarà, inoltre, la possibilità del cosiddetto voto assistito per chi ha necessità di essere accompagnato in cabina per il voto, come per esempio per persone non vedenti o che hanno difficoltà a scrivere. In questo caso serve un’apposita certificazione che rilascia la Asl in via Romagna.

Per quanto riguarda le tessere elettorali, in caso di smarrimento, deterioramento o ultimate dai timbri, il Comune garantisce l’apertura straordinaria degli uffici anche durante le giornate del voto. Per riceverne una nuova è sufficiente presentarsi con un documento d’identità, la tessera inutilizzabile o una dichiarazione di smarrimento.

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