Ztl in centro e parcheggi, nuovo test per la maggioranza 

La Ztl torna nell’agenda della maggioranza. A oltre due mesi dall’intesa politica sulle nuove regole della sperimentazione, il dossier approda nuovamente sul tavolo della coalizione. Lunedì è atteso un nuovo confronto, con un doppio obiettivo: sbloccare il via libera definitivo alla Zona a traffico limitato e decidere il futuro dei parcheggi a pagamento. «Le delibere Ztl e servizio parcheggi sono pronte, è stato chiesto dai partiti un incontro di maggioranza e sto aspettando la decisione», spiega l’assessore alla Viabilità, Paolo Angioi. Il vertice era stato convocato lunedì scorso, ma è saltato per l’assenza del Psd’Az, così è stato riconvocato per lunedì. Verrà affrontato anche il nodo della gestione stalli blu, altro capitolo destinato a ridisegnare la mobilità cittadina.

A maggio la maggioranza aveva già condiviso il nuovo assetto della Ztl, recependo anche le osservazioni emerse durante il confronto con residenti e commercianti. Confermati il perimetro e i varchi elettronici già installati, così come gli orari della sperimentazione: dal lunedì al venerdì dalle 20.30 alle 7.30 del mattino successivo, mentre nel fine settimana dalle 13.30 del sabato alle 7.30 del lunedì. Previsto anche un periodo di tolleranza di tre mesi per consentire ai cittadini di familiarizzare con il nuovo sistema. La partenza era attesa a giugno, poi a luglio. Ad oggi gli occhi elettronici sono ancora spenti. Un mese fa il comandante della Polizia locale Gianni Uras aveva chiarito che eventuali modifiche avrebbero richiesto di «modificare anche il regolamento e le delibere». Quel passaggio risulta ormai superato. Ora la partita si gioca tutta sul piano politico che ha anche un altro fronte aperto: quello dei parcheggi a pagamento. «Aspettiamo il tavolo. La mia proposta è per la concessione esterna», dice Angioi. Una linea che sembra archiviare definitivamente l’ipotesi, valutata negli ultimi mesi, di affidare il servizio alla società in house Oristano Servizi. Due dossier che viaggiano ormai in parallelo e che dal vertice di lunedì attendono una sintesi politica prima del definitivo via libera.

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