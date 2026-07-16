E il gioielliere rinvia l’ingresso in carcere 

Mario Roggero non è ancora in carcere, al contrario di quanto annunciato dai suoi legali subito dopo la condanna definitiva a 14 anni e 9 mesi di per avere ucciso due rapinatori e ferito un terzo il 28 aprile 2021 a Grinzane Cavour, nel Cuneese. «Si costituirà già oggi, non attenderà», avevano fatto sapere Stefano Marcolini e Sergio Rovani. Ma Roggero si costituirà solo dopo la notifica dell’ordine di carcerazione, che dovrà essere emesso dalla Procura di Asti. «Non so dove si presenterà» ha detto il fratello Dante. E ha spiegato che la sentenza «ha certamente provato mio fratello, ma è sempre resiliente. Tanti si sono mossi per la richiesta di grazia e di questo lui è estremamente riconoscente». Intanto secondo Marcolini e Rovani «si apre la strada del ricorso alla Corte europea dei diritti dell’uomo di Strasburgo. Lo stesso Mario ci ha chiesto di non abbandonare: è solo una battaglia persa, per una guerra di giustizia da continuare».

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