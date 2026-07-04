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Muay thai.
05 luglio 2026 alle 00:29

Zoroddu, da Nuoro al bronzo dei Mondiali Wbc 

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Gabriel Zoroddu, 17 anni di Nuoro, giovanissima promessa della Muay Thai, conquista la medaglia di bronzo al Campionato del Mondo Wbc in Thailandia, che ne consacra il valore internazionale nonostante l’età. Figlio d’arte (il padre Giulio Zoroddu, 54 anni, e il fratello Christian, 21, praticano la stessa disciplina), Gabriel ha fatto della dedizione quotidiana la chiave del successo: allenamenti anche due volte al giorno, gare sull’isola e rifinitura a Bangkok nella rinomata Sitsongpeenong. Nel tabellone U18 -57 kg il giovane di Nuoro ha dominato ottavi e quarti vincendo all’unanimità. In semifinale, dopo un primo round favorevole, un colpo sfortunato con la gomitiera abbassata ha provocato un taglio all’arcata sopraccigliare e l’interruzione medica dell’incontro. Nonostante l’amarezza, il terzo posto conferma la qualità del percorso: «Il bronzo è il frutto di anni di sacrifici e dimostra che non dobbiamo mollare», dichiara Zoroddu. «Lo dedico alla mia famiglia: grazie a mio padre Giulio, anche mio maestro, a Christian e alla mia squadra, la scuola Tai Kadai Nùoro dell’Asd Fight Nuoro Academy. Continuerò a lavorare per migliorare». Prossimo obiettivo: Europei Wbc a Quartu, a metà ottobre, dove tornerà a sfidare i migliori davanti al pubblico di casa.

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