Il post del fratello: «Cuore mio,  come farò adesso?» 

È stretta nel dolore, la piccola comunità di Palau, intorno alla famiglia di Giorgio Menna, morto ieri a causa di un incendio che ha divorato la sua casa mentre l’uomo si trovava dentro l'abitazione con i figli minorenni. “Cuore mio, come farò…”, scrive, sui social, suo fratello Vincenzo. «È accaduta una disgrazia che poteva trasformarsi in un'immane tragedia: siamo tutti vicini alla famiglia Menna Scampuddu in questo momento di dolore grande», ha commentato, subito dopo l'accaduto, il parroco della chiesa di Nostra Signora delle Grazie, don Paolo Pala, che conosceva bene Giorgio e i suoi bimbi. «Circondiamo di rispetto e di discrezione le persone e la vicenda», è l'invito del sacerdote che fa sapere che «i bambini stanno bene». E aggiunge: «Oggi viviamo un momento di sgomento e di dolore familiare e comunitario».

Tanti i messaggi di cordoglio e di vicinanza, anche sui social, tra i ricordi di chi ha conosciuto la vittima. «Con grande dolore, porgo le mie più sentite condoglianze: Giorgio, oltre a essere stato un compagno di mia figlia, è stato anche un mio alunno che ricordo allegro nei banchi di scuola, come sono tutti i ragazzi ricchi di sogni e di speranze», scrive Rita Pischedda. Il sindaco, Franco Manna, ha raggiunto la famiglia di Giorgio qualche ora dopo la tragedia e il gruppo consiliare Palau Avanti ha inviato un messaggio di cordoglio: «Stretti alla famiglia, un brutto momento per la nostra comunità», dice il capogruppo, Mario Tamponi.

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