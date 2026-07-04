VaiOnline
regione
05 luglio 2026 alle 00:35

Lite Psd’Az, Solinas vuole il congresso Moro: prima si dimetta 

Partito sempre più spaccato, le sezioni chiedono la convocazione straordinaria 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

«Quando sento parlare di congresso straordinario confesso qualche difficoltà a capire se stiamo parlando di una richiesta effettiva e fondata oppure di ipotesi di fantasia formulate a mezzo stampa. Ma se è una richiesta seria, allora non capisco perché il segretario del Partito sardo d’Azione non fa l’unico passo che porterebbe automaticamente e inevitabilmente alla convocazione del congresso che dice di volere: basterebbe che si dimettesse e non ci sarebbero alternative».

Stanze non comunicanti

Antonio Moro è il presidente del Psd’Az, un partito non nuovo a spaccature e conflitti interni che però in questi giorni vive un travaglio drammatico anche per i suoi standard. Nella scorsa legislatura regionale esprimeva il presidente della Regione e otto consiglieri; in questa non ha rappresentanti in Consiglio regionale e il corpo del partito è dilaniato tra chi si schiera con il segretario Christian Solinas, che è appunto l’ex governatore, o con Moro. Non si può neanche dire che queste due anime litighino, perché non si parlano molto né si incontrano. Però si scrivono, dopo essersi riunite ciascuna con i propri aderenti. Spesso con uno scarto minimo sul calendario, che però segna una frattura politica sempre più significativa. Il 24 maggio Moro ha riunito a Orgosolo il sardismo diffuso e plurale dell’Atòbiu sardista per chiedere, come hanno fatto in una lettera aperta a Solinas anche sette ex leader del partito, «la ripartenza e il rilancio ideale del Psd’Az». Ma il giorno prima Solinas aveva riunito i suoi alla Fiera di Cagliari, e dall’iniziativa “Nois bi semus” era partita la richiesta a Moro di convocare entro settembre un congresso straordinario. Toni pacati, ma precisazioni puntute: «Non esistono due partiti sardi d’azione. Il Psd’Az è uno ed è qui».

A giorni alterni

Nei giorni scorsi, stesso schema. L’iniziativa è di Solinas, che venerdì ha scritto formalmente a Moro. Stavolta i toni sono più duri: il segretario archivia con fastidio l’iniziativa di «uno sparuto gruppo di non tesserati, di sedicenti simpatizzanti, di ex di ogni epoca e addirittura di espulsi in altri tempi» e inoltra al presidente del partito «la richiesta ai sensi e per gli effetti dell’art. 17 del vigente Statuto dei quattromori di oltre i due terzi delle sezioni regolarmente costituite del Partito per la convocazione del Congresso Straordinario», spiegando «che ben 37 su 53 di esse, pari al 70% degli iscritti» vogliono la convocazione anticipata delle assise sardiste, che teoricamente dovrebbero tenersi il 17 aprile del prossimo anno. E ieri Moro ha riunito a Siniscola l’Atòbiu - che ha approvato “Dae sas Cadenas a sos Caminos”, il manifesto di Orgosolo – e di ritorno dall’assemblea rispondeva a Solinas. A mezzo stampa e non per posta ordinaria, giacché «non ho ricevuto alcuna lettera». Ma visto che ne avrà sentito parlare, o avrà avuto modo di leggerla sui giornali e sui social, replicava: «Nel momento in cui le sezioni mi presenteranno a norma di statuto le richiesta di congresso anticipato, la valuterò con attenzione. Di certo non si può fare il congresso con il tesseramento ancora aperto, e quindi escludendo chi si iscriverà entro il 30 settembre». In chiusura, il suggerimento al segretario per ottenere per le vie brevi il congresso straordinario: «Basterebbe che si dimettesse e non ci sarebbero alternative».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

ARTICOLI CORRELATI

Voli accorpati, orari modificati: «Sforata la soglia di tolleranza del bando ministeriale»

Continuità aerea in affanno La Regione: «Ci sono problemi»

Ritardi e cancellazioni, rischio sanzioni sulle tratte dell’Isola Passeggeri inferociti: «Milano-Cagliari ormai è un’odissea»  
Alessandra Carta
La tragedia

Muore nella casa a fuoco, salvi i figli

Palau, tragica fine di un operaio di 38 anni, i due bambini sono usciti da soli 
Andrea Busia
Gli affari

«I saldi? Così sono un disastro»

Commercianti schierati contro la data di avvio e la concorrenza del web 
Alessandra Ragas
Il personaggio

La bellezza salverà i borghi turistici

«Porto Rotondo è unico al mondo grazie anche ai suoi beni artistici» 
Caterina De Roberto
Il caso

Rai in stallo, la mossa di La Russa

«L’opposizione indichi una rosa di nomi, la porto io alla maggioranza» 
Roma

Shock anafilattico, paura per Montano

Ricoverato dopo il malore in un locale: «Avevo avvisato della mia allergia» 