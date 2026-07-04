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05 luglio 2026 alle 00:34

Trieste, Fedriga pronto a correre come sindaco: «Scelta di cuore» 

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Massimiliano Fedriga apre alla candidatura a sindaco di Trieste. Il presidente del Friuli Venezia Giulia, al secondo mandato nel palazzo del Lloyd Triestino, nel 2027 potrebbe valutare un nuovo ruolo amministrativo. «Non mi sottrarrei», dice il big della Lega, mentre nel centrodestra si riflette sul candidato per Milano con Forza Italia che inserisce fra i papabili Carlo Cottarelli. Alla presentazione del nuovo numero della rivista “Ies”, un intervistatore gli chiede se nel 2027 punterà a guidare la città o si metterà al servizio della Lega. «Sono tutti e due problemi di cuore - risponde - perché io sono iscritto alla Lega da quando avevo 15 anni e mi ha cresciuto. Se dovessi scegliere cosa mi piacerebbe fare operativamente, non c’è dubbio che sceglierei la città perché mi piace» la parte amministrativa, «è molto più operativa». Esulta il sindaco in carica, Roberto Dipiazza («È il top del top»), mentre la senatrice Pd Tatjana Rojc elenca le mancanze di Fedriga nei confronti di Trieste, soprattutto in ambito infrastrutturale. E mentre FdI apprezza l’ipotesi arriva la chiosa di Marco Dreosto, segretario friulano della Lega: le parole di Fedriga hanno «sortito i primi effetti: un centrosinistra nel panico più totale».

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