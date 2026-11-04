Zone 30: c’è la prima ordinanza 

Dopo anni di annunci e sollecitazioni, Oristano si prepara ad avere le prime Zone 30. La loro introduzione era già prevista dal Piano urbano della mobilità approvato nel 2017 ed è stata ribadita anche nel Pums, presentato ufficialmente alla città circa un anno e mezzo fa. Un obiettivo rimasto finora sulla carta e più volte sollecitato dalla minoranza di centrosinistra attraverso diverse interpellanze. Ora arriva il primo provvedimento concreto: un’ordinanza comunale istituisce il limite di velocità nel quadrante sud-est della città, nelle vie Taranto e Po.

La nuova disciplina entrerà in vigore con l’installazione della segnaletica stradale, nell’ambito dei lavori di sistemazione e rigenerazione del bordo urbano orientale e meridionale, lungo il passante ferroviario. Nelle due strade verrà introdotto anche il senso unico di marcia. In via Taranto si procederà da via Adige verso via Messina, mentre in via Po il senso sarà opposto, da via Messina a via Adige. L’obiettivo è aumentare la sicurezza della circolazione, con particolare attenzione a pedoni e ciclisti, e favorire la convivenza tra traffico veicolare e mobilità ciclopedonale. La nuova area sarà inoltre dotata di segnaletica orizzontale per individuare il percorso ciclopedonale previsto nel quartiere. ( m. g. )

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