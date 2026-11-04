SFOGLIA IL QUOTIDIANO
logo
logo
VaiOnline
Gli scenari.
05 novembre 2026 alle 00:27

Le stelle delle urne: l’afroamericana, la nativa, il musulmano 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

La prima donna afroamericana e la prima nativa americana elette governatrici negli Stati Uniti, il primo musulmano e il primo uomo dichiaratamente gay al Senato. Ma anche la prima governatrice latina del Texas e il primo senatore democratico in Kansas dopo 94 anni. Le elezioni di metà mandato non hanno soltanto travolto la maggioranza repubblicana al Congresso: hanno abbattuto barriere razziali, religiose e di genere, segnando una lunga serie di primati.

In Georgia Keisha Lance Bottoms, ex sindaca di Atlanta, è diventata la prima donna afroamericana governatrice di uno Stato, battendo il repubblicano Rick Jackson e riportando i Dem alla guida dopo il 1998. In New Mexico Deb Haaland, della comunità Laguna Pueblo, è la prima nativa americana eletta governatrice. Doppia svolta in Texas: Gina Hinojosa ha sconfitto l'uscente Greg Abbott, diventando la prima governatrice latina e la prima democratica dai tempi di Ann Richards. James Talarico ha battuto Ken Paxton, sostenuto da Trump, conquistando per i Dem un seggio al Senato che mancava dal 1988. In Kansas il pastore metodista Adam Hamilton è il primo senatore democratico dal 1932.

Altri primati al Senato: Peggy Flanagan, del Minnesota, è la prima senatrice nativa americana; Abdul El-Sayed, eletto in Michigan, il primo musulmano; Josh Turek, in Iowa, il primo senatore con disabilità legata alla spina bifida. In New Hampshire Chris Pappas è il primo uomo dichiaratamente gay eletto al Senato.

Il voto ha segnato anche successi inediti per le donne: Amy Klobuchar in Minnesota e Amy Acton in Ohio sono le prime governatrici dei rispettivi Stati. Acton ha ricordato un'infanzia segnata dalla mancanza di una casa e dagli abusi. In Wisconsin David Crowley sarà il primo governatore afroamericano, mentre in California Xavier Becerra il primo latino dopo 150 anni.

Primati anche tra i repubblicani: in Florida Byron Donalds, vicino a Trump, è il primo governatore afroamericano; in Louisiana Julia Letlow la prima repubblicana eletta al Senato federale. A Washington Janeese Lewis George, vincitrice delle primarie Dem, punta a diventare la prima sindaca socialista democratica, sulla scia di Zohran Mamdani a New York.

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Midterm

«Una caduta pesante per Trump, adesso arrivano due anni difficili»

Il docente: il presidente e i Dem dovranno trattare su ogni cosa 
Cristina Cossu
Consiglio

Commissioni, l’intesa divide i 5Stelle

Sale la tensione nel Movimento dopo l’accordo col Pd che sacrifica Li Gioi 
Roberto Murgia
L’intervista

«Sono un ragazzino, mai una sbronza e leggo tutti i giornali»

Nella sua casa di Nuoro festeggiato dai figli e dal sindaco Emiliano Fenu 
Gianfranco Locci
L’intervista

«Attacchi hacker? È bastata una password»

Giuseppe Deiana
Bilancio

Manovra, assedio al Governo

Regioni e Comuni chiedono più risorse. Orsini: confronto franco con Meloni 