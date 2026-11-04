Le politiche abitative in Sardegna:  focus sui prezzi al convegno di Area 

“La Casa: persone, comunità e politiche abitative": stasera dalle 15.30 a Sa Manifattura, il convegno organizzato da Federcasa in collaborazione con Area, l'Azienda della Regione per l'edilizia abitativa. «In questo momento storico nel quale usufruire di un alloggio a prezzi accessibili costituisce un problema per milioni di persone nel nostro Paese, con numeri destinati a crescere, il tema della casa è tornato protagonista nel dibattito pubblico», dichiara Matteo Sestu, amministratore unico di Area. «Accanto a questo problema occorre ragionare sul fatto che aumentano le persone sole, l'età media si solleva, le reti associative si disgregano, motivo per il quale dobbiamo promuovere uno sguardo sociale al tema della casa». Al convegno è prevista la partecipazione della presidente della Regione Alessandra Todde, del sindaco di Cagliari Massimo Zedda, del presidente di Federcasa Marco Buttieri, del presidente dell'Associazione Spagnola dei gestori pubblici della Casa (AVS) José Maria Escolastico.

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