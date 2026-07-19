Zona rossa in centro, ora è scontro politico 

«La questione sicurezza non è più legata a singoli episodi gravissimi, ormai è un clima che si respira in varie zone della città». È l’attacco del consigliere Roberto Mura (Gruppo misto), che dopo i recenti casi nel centro città ha presentato una nuova interrogazione sul tema. La richiesta dell’opposizione è capire a che punto sono le misure annunciate nei tavoli con Prefettura e Questura per la sicurezza in città. Nello specifico, Mura fa riferimento all’aggressione della scorsa settimana a due donne nel Largo Carlo Felice. Secondo quanto raccontato dalle vittime, Carla Demeglio e Francesca Corsale, un giovane ha provato a rubare la borsa alla prima, sorprendendola di spalle e scaraventandola a terra. Tuttavia, Carla Demeglio è riuscita a reagire, mettendo in fuga il rapinatore. Il giorno successivo, in piazza del Carmine, si è registrata un’altra tentata rapina ai danni di una 75enne.

L’affondo

«Il centrosinistra sminuisce il problema», sottolinea Roberto Mura, «ha cancellato il divieto di bivacco e accattonaggio e ha parlato solo di percezione, come se fosse solo un aspetto poco importante. Al contrario, la percezione della sicurezza è fondamentale perché la città cresca, sia vivibile e possa attirare investimenti». Poi le domande da portare in Consiglio: «Sono aumentati i controlli serali e notturni? La cabina di regia prevista dal Patto per la sicurezza urbana si è riunita?». Nell’interrogazione chiede anche quante telecamere siano funzionanti, se è stata potenziata l’illuminazione nelle aree più a rischio e il contributo concreto dell’amministrazione.

La risposta

«Gli ultimi episodi richiedono una risposta seria, ma la sicurezza non può essere affrontata con misure simboliche né scaricando sui Comuni responsabilità che spettano allo Stato», evidenzia invece il consigliere Alessio Alias (Progressisti). «Ai sindaci si chiede di fare di più senza risorse adeguate, senza rafforzare la Polizia Locale e senza garantire condizioni operative sufficienti. Allo stesso tempo, il Governo non investe abbastanza nelle forze di polizia statali, che restano sotto organico e con mezzi insufficienti. È difficile non vedere in questo un approccio securitario fatto più di annunci e divieti che di interventi concreti: si moltiplicano le misure emergenziali, ma non arrivano fondi, assunzioni e strumenti adeguati». Alias, inoltre, non è convinto dalla “zona rossa”. In piazza del Carmine è in vigore da quasi un anno senza però soddisfare pienamente residenti e commercianti. «Restano forti perplessità», spiega il consigliere, «sia per l’efficacia della misura sia per i possibili effetti sulla libertà di circolazione e per l’ampia discrezionalità. Il rischio è quello di allontanare persone sulla base di valutazioni generiche, invece di intervenire sui comportamenti illeciti. Serve un approccio diverso: più personale, più risorse e più prevenzione sociale, non misure emergenziali che comprimono le libertà senza risolvere i problemi».

L’accattonaggio

Secondo l’opposizione parte del problema potrebbe essere risolto con il divieto di bivacco e accattonaggio molesto, eliminato dalla Giunta Zedda lo scorso dicembre. «Abbiamo già presentato una proposta per il reinserimento immediato del divieto», dice Roberto Mura, «cosa si sta aspettando per approvarla e dare così uno strumento operativo alle forze dell’ordine?». Dall’altra parte, però, il centrosinistra resta della propria idea: «Non è così che si risolvono i problemi complessi», risponde Alessio Alias, «l’accattonaggio, soprattutto quando non è legato a sfruttamento o comportamenti molesti, è spesso segnale di condizioni di marginalità e disagio sociale che vanno affrontate con strumenti adeguati, non con sanzioni che rischiano solo di spostare il problema senza risolverlo».

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