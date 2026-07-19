«Rodolfo Monaco si batteva per la sicurezza stradale» 

«La zona Industriale di Selargius perde uno dei suoi volti più rappresentativi». Il consorzio degli imprenditori che lavorano oltre la 554 ricorda il presidente Rodolfo Monaco, morto nel tragico incidente della Statale 125, alle porte di Solanas, stessa sorte per Giuliano Ortu, che viaggiava con lui nell’Orientale sarda a bordo della sua 500.

Monaco, 78 anni, origini romane ma residente nel litorale di Quartu, era da anni punto di riferimento della zona industriale selargina, promotore del consorzio e in prima linea nelle battaglie per migliorare la sicurezza della 554 e di via del Lavoro. «Un imprenditore e un uomo che ha dedicato una parte importante della propria vita alla crescita dell’area industriale, della quale fu anche uno dei primi a credere, scegliendo di insediare lì la propria impresa quando ancora in pochi ne intuivano le potenzialità», ricordano dal consorzio Zais. «Negli ultimi anni la sua voce è stata tra le più ferme nel chiedere maggiore sicurezza per la viabilità, denunciando le criticità della Statale 554 e di altre arterie fondamentali per il nostro territorio. Fa riflettere il destino di un uomo che, in passato, con la sua impresa contribuiva a costruire strade e che oggi ci lascia proprio a causa di un tragico incidente avvenuto su un’altra strada che da tempo richiama attenzione e prudenza». Anche il sindaco Gigi Concu ha voluto ricordarlo: «Era un uomo attivo e impegnato nel nostro territorio, e tra le sue battaglie c’era quella per la messa in sicurezza della 554, quella stessa sicurezza è venuta meno in un’altra strada, la 125, macchiata di sangue e che porta altra sofferenza nella nostra comunità».

Una tragedia che ha toccato anche Settimo San Pietro, città dove viveva l’altra vittima del terribile frontale nella 125: Giuliano Ortu, 50 anni. Uno stimato giardiniere, mestiere che amava tanto da non staccare neanche nel fine settimana. Neppure sabato scorso: Ortu aveva appena terminato di lavorare nel giardino della villetta di Monaco, a Costa Rei, per poi trovare la morte nel viaggio di rientro verso casa. «Due persone perbene, due gran lavoratori, disponibili con tutti – ha commentato il sindaco di Settimo, Gigi Puddu –. Una vicenda che ha scosso il paese. Una notizia rimbalzata di casa in casa lasciando dietro incredulità e dolore».

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