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20 luglio 2026 alle 01:47

Manovra, settimana di vertici 

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Mancano sette giorni all’ingresso in Aula della manovra. Nelle ultime settimane il valore della variazione di bilancio è cresciuto, passando dai 750 milioni di euro iniziali al miliardo e mezzo attuale. Un raddoppio che impone un confronto in maggioranza ma anche tra i due schieramenti. Perché, se sui primi 750 il Campo largo ha trovato un’intesa, sono ancora in corso di definizione le politiche su cui si punterà a valere dei nuovi fondi in parte riconosciuti dal Mef a titolo di maggiori entrate e in parte legati ad avanzi di bilancio degli enti della Regione. Per questo, da qui a martedì 22 luglio, ogni momento sarà buono per interlocuzioni tra partiti, a livello ufficiale o meno.

Consuetudine

Di certo, ogni volta che un provvedimento finanziario si avvicina alla discussione in Consiglio, è consuetudine che il presidente della Regione convochi la sua maggioranza per trovare una quadra e stabilire anche la strategia comune da seguire in Aula. Per questo, la governatrice Alessandra Todde potrebbe nei prossimi giorni decidere di riunire gli onorevoli che la sostengono.

Oltretutto, fa notare un consigliere del centrosinistra, «nessuno ha ancora potuto vedere gli emendamenti che la Giunta porterà direttamente in Aula». Neppure quello sugli aiuti (con 30, forse quaranta milioni) alle aziende in difficoltà per il caro carburanti legato alla crisi di Hormuz. E in genere, prima della discussione, è buona norma che il presidente informi in modo dettagliato la sua maggioranza.

L’opposizione non è mai rimasta a guardare. Anche in questo caso sarà una settimana importante per stabilire una linea da seguire in Aula. Nonostante la contrarietà di uno dei partiti di centrodestra, la minoranza ha deciso di sfruttare tutti i dieci giorni che ha a disposizione per stilare la sua relazione. Ora si tratta di capire fino a che punto la minoranza ha intenzione di spingere, magari ricorrendo anche all’ostruzionismo. Da qui, anche in casa del centrodestra, la necessità di vedersi per fare sintesi. (ro. mu.)

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