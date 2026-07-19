Bimba annegata, indagato il padre 

Cervia. Magdalena Kaiser sarebbe dovuta ritornare ieri con la famiglia in Austria, invece è in una camera mortuaria, in attesa dell'autopsia. Sabato è annegata nella piscina dell'hotel Continental di Milano Marittima, frazione di Cervia. Una tragedia in parte ripresa dalle telecamere dell'albergo. Ora il padre è indagato dalla Procura di Ravenna per abbandono di minore.

L'uomo, 56 anni, secondo la ricostruzione dei carabinieri avrebbe detto alla figlia di aspettarlo vicino alla sala giochi, per poi allontanarsi: forse per prendere qualcosa in camera. Quando è tornato, per la bimba non c'era più nulla da fare. Pare che a quell'ora non fosse prevista la presenza del bagnino, ma i cancelli della piscina fossero comunque aperti. Nei video delle telecamere dell'hotel si vedrebbe la bambina che va da sola verso la piscina, poi c'è una zona di buio, e infine un medico uscito dall'albergo che prova a soccorrerla. Subito dopo arriva anche il padre della piccola, che è rimasta in acqua almeno sette-otto minuti.

RIPRODUZIONE RISERVATA