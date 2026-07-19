VaiOnline
Cervia.
20 luglio 2026 alle 01:47

Bimba annegata, indagato il padre 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Cervia. Magdalena Kaiser sarebbe dovuta ritornare ieri con la famiglia in Austria, invece è in una camera mortuaria, in attesa dell'autopsia. Sabato è annegata nella piscina dell'hotel Continental di Milano Marittima, frazione di Cervia. Una tragedia in parte ripresa dalle telecamere dell'albergo. Ora il padre è indagato dalla Procura di Ravenna per abbandono di minore.

L'uomo, 56 anni, secondo la ricostruzione dei carabinieri avrebbe detto alla figlia di aspettarlo vicino alla sala giochi, per poi allontanarsi: forse per prendere qualcosa in camera. Quando è tornato, per la bimba non c'era più nulla da fare. Pare che a quell'ora non fosse prevista la presenza del bagnino, ma i cancelli della piscina fossero comunque aperti. Nei video delle telecamere dell'hotel si vedrebbe la bambina che va da sola verso la piscina, poi c'è una zona di buio, e infine un medico uscito dall'albergo che prova a soccorrerla. Subito dopo arriva anche il padre della piccola, che è rimasta in acqua almeno sette-otto minuti.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

La tragedia

«Quando li abbiamo tirati fuori erano coscienti»

Solanas, il drammatico racconto dei testimoni dell’incidente sulla 125 Var costato la vita a due amici 
Raffaele Serrreli
L’emergenza

Ondata di caldo senza fine, valori estremi mai visti

Nell’Isola picchi fino a 47 gradi per una settimana, venerdì scorso la temperatura record per Cagliari: 45,2 
Cristina Cossu
Il caso

Supera i controlli e sale senza biglietto sul volo per Milano

Il 50enne con problemi psichici è stato scoperto prima del decollo 
Enrico Fresu
La protesta

Cala Finanza, rivolta in maschera

Mamuthones presenti nonostante il dissenso del sindaco di Mamoiada 
Andrea Busia
Bologna

«Aiuto, basta»: muore durante il fermo

Poco prima aveva dato in escandescenze. Proteste nel quartiere 
Eboli

Cronista ucciso e dato alle fiamme

Si occupava di sport. Il corpo scoperto durante lo spegnimento dell’incendio 