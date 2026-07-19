Ondata di razzismo contro Miss Bologna 

Bologna. Sono bastate poche ore per scatenare gli haters contro l’elezione a Miss Bologna 2026 di Marta Bunda, 24enne nata a Imola da una famiglia di origine congolese. La sua colpa? Il colore della pelle. Centinaia i commenti e gli insulti razzisti sulle pagine social della modella e del concorso legato a Miss Italia, di cui la gara bolognese era una tappa. «Proprio la classica ragazza bolognese verace da generazioni», «Tipici comunisti», «Votata solo perché scura, l’Emilia di sinistra funziona così». A trent’anni dall’incoronazione di Denny Mendez, i pregiudizi sembrano essere rimasti gli stessi, tutti legati al colore della pelle. Marta Bunda, su Instagram, non risponde alle offese ma ringrazia chi le ha manifestato vicinanza: «Purtroppo, al mondo ci sono persone che non sanno cosa significhi l’umanità, ma per fortuna ce ne sono molte altre come voi». Dal punto di vista regolamentare la candidatura di Marta Bunda rispetta pienamente i requisiti previsti da Miss Italia 2026. Il regolamento stabilisce, infatti, che le concorrenti debbano “essere di nazionalità o cittadinanza italiana oppure essere nate in Italia anche se da genitori stranieri e risiedere da almeno dieci anni consecutivi”. Per partecipare alle selezioni regionali è inoltre necessario essere nate o residenti nella regione rappresentata. Nulla di tutto questo però sembra interessare gli haters.

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