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20 luglio 2026 alle 01:48

Incendi, un’altra giornata terribile: paura nel Sulcis 

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Non si ferma la lotta agli incendi in Sardegna. Dal nord al sud dell’Isola anche ieri ci sono stati numerosi roghi.

Nel Sulcis, dopo la terribile giornata di Carbonia e Domusnovas dei giorni scorsi, ieri diversi allarmi nel territorio. Prima segnalazione a Carbonia per un piccolo incendio domato sul nascere. Nella tarda mattinata fiamme alla periferia di Iglesias con un incendio che ha minacciato la zona a ridosso della provinciale 85, con le fiamme che hanno raggiunto la strada. Fermate grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco di Iglesias e altre squadre a terra tra protezione civile a Corpo forestale. Altro incendio nella serata in località Tanca Bottazzi a Teulada che ha minacciato alcune abitazioni di campagna. Sul posto i vigili del fuoco di Carbonia e Protezione civile coordinati dal Corpo forestale. Sul posto anche tre elicotteri della flotta regionale e due Canadair, uno dirottato dopo un altro intervento e uno arrivato direttamente da Olbia che grazie a diversi lanci hanno spento le fiamme e bonificato l'area in collaborazione con il personale di terra. Incendio seguito con molta attenzione per via di alcune abitazioni nella zona, presente a seguire le operazioni di spegnimento anche l'assessore all'ambiente Gianluca Urru e in perenne contatto con la protezione civile il sindaco Angelo Milia.

Nel sud Sardegna nel pomeriggio un incendio si è sviluppato a Furtei a “Is concas”. Inizialmente è intervenuto un elicottero, ma la situazione è peggiorata: il Corpo forestale ha disposto l'invio di ulteriori velivoli provenienti basi operative di Iglesias, Pula e Fenosu con il Super Puma. Inoltre, è stato richiesto anche l’intervento dell'elicottero dell'Aeronautica A500AM e di un Canadair.

Fiamme anche Burgos in località Truveinerva dove è stato necessario l’intervento di tre elicotteri e di un Super Puma.

A Siligo nel pomeriggio la statale 131 è rimasta chiusa per circa un’ora a causa del fumo che ha invaso la strada. L’incendio si è sviluppato nelle campagne vicine.

Intanto le squadre dell’antincendio hanno lavorato anche a Olzai per le operazioni di bonifica dell’incendio di sabato.

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