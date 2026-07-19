Incendi, un’altra giornata terribile: paura nel Sulcis 

Non si ferma la lotta agli incendi in Sardegna. Dal nord al sud dell’Isola anche ieri ci sono stati numerosi roghi.

Nel Sulcis, dopo la terribile giornata di Carbonia e Domusnovas dei giorni scorsi, ieri diversi allarmi nel territorio. Prima segnalazione a Carbonia per un piccolo incendio domato sul nascere. Nella tarda mattinata fiamme alla periferia di Iglesias con un incendio che ha minacciato la zona a ridosso della provinciale 85, con le fiamme che hanno raggiunto la strada. Fermate grazie al pronto intervento dei vigili del fuoco di Iglesias e altre squadre a terra tra protezione civile a Corpo forestale. Altro incendio nella serata in località Tanca Bottazzi a Teulada che ha minacciato alcune abitazioni di campagna. Sul posto i vigili del fuoco di Carbonia e Protezione civile coordinati dal Corpo forestale. Sul posto anche tre elicotteri della flotta regionale e due Canadair, uno dirottato dopo un altro intervento e uno arrivato direttamente da Olbia che grazie a diversi lanci hanno spento le fiamme e bonificato l'area in collaborazione con il personale di terra. Incendio seguito con molta attenzione per via di alcune abitazioni nella zona, presente a seguire le operazioni di spegnimento anche l'assessore all'ambiente Gianluca Urru e in perenne contatto con la protezione civile il sindaco Angelo Milia.

Nel sud Sardegna nel pomeriggio un incendio si è sviluppato a Furtei a “Is concas”. Inizialmente è intervenuto un elicottero, ma la situazione è peggiorata: il Corpo forestale ha disposto l'invio di ulteriori velivoli provenienti basi operative di Iglesias, Pula e Fenosu con il Super Puma. Inoltre, è stato richiesto anche l’intervento dell'elicottero dell'Aeronautica A500AM e di un Canadair.

Fiamme anche Burgos in località Truveinerva dove è stato necessario l’intervento di tre elicotteri e di un Super Puma.

A Siligo nel pomeriggio la statale 131 è rimasta chiusa per circa un’ora a causa del fumo che ha invaso la strada. L’incendio si è sviluppato nelle campagne vicine.

Intanto le squadre dell’antincendio hanno lavorato anche a Olzai per le operazioni di bonifica dell’incendio di sabato.

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