Il conflitto.
25 gennaio 2026 alle 00:27

Zelensky fiducioso: «Colloqui costruttivi» Ancora fuoco su Kiev 

Kiev. Da un lato la diplomazia che, pur a fatica, nel secondo round di colloqui trilaterali Ucraina-Russia-Stati Uniti ad Abu Dhabi apre qualche spiraglio, fino a far dire ai dirigenti statunitensi che un incontro tra Vladimir Putin e Volodymyr Zelensky «non è così lontano». Dall’altro, a oltre 5mila chilometri di distanza, Kiev che finisce di nuovo sotto il fuoco di Mosca: in una sola notte le forze dello zar hanno lanciato almeno 375 droni e 21 missili su gran parte del territorio ucraino. Sono le due facce di una guerra che tra un mese compirà quattro anni.

I colloqui del primo trilaterale dall’invasione del 24 febbraio 2022 «sono stati costruttivi», ha commentato il presidente ucraino Volodymyr Zelensky, spiegando che le parti hanno concordato «di coordinare le ulteriori fasi con i leader», potenzialmente già la prossima settimana. Una conferma arrivata anche da alti dirigenti statunitensi, che hanno parlato di un possibile nuovo incontro nella capitale emiratina domenica. Un’apertura favorita anche dalle garanzie di sicurezza «molto forti» che l’alleato a stelle e strisce avrebbe offerto a Kiev per il dopoguerra, secondo fonti di Washington. Ma mentre l’inviato Usa, Steve Witkoff, e il genero di Trump, Jared Kushner, hanno incontrato Vladimir Putin a Mosca in un colloquio di quattro ore definito «molto produttivo» dalla parte americana, sullo sfondo resta la questione territoriale, il nodo più difficile da sciogliere.

«Il ritiro delle forze ucraine dal Donbass rimane una priorità per Mosca», sottolineano fonti russe vicine ai negoziati, «e sono allo studio diversi parametri di sicurezza». Sul terreno, intanto, continuano a esserci vittime civili. I bombardamenti hanno causato almeno un morto e 27 feriti tra Kiev e Kharkiv, secondo le autorità locali. Il sindaco della capitale Vitali Klitschko ha segnalato danni in cinque quartieri e ha parlato oltre 3mila edifici senza riscaldamento e di interruzioni di acqua, nonostante le temperature inferiori ai -10 gradi.

