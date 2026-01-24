VaiOnline
Serie A.
25 gennaio 2026 alle 00:28

Cagliari, due bacioni a Firenze 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dopo la Juve, la Fiorentina. Il Cagliari conquista 6 punti in due sfide “impossibili” e vola a quota 25. Pisacane conferma la squadra che aveva battuto i bianconeri, con Gaetano play. I rossoblù giocano con ordine e un pizzico di spavalderia e passano al 31’ con Kiliçsoy su assist di Palestra, che in apertura di ripresa si toglie la soddisfazione del raddoppio. La Viola spinge e accorcia al 74’ con Brescianini. Pisacane gestisce i cambi e, al 6’ di recupero, Borrelli sfiora il terzo gol. L’allenatore: «A Genova e Cremona 40 tiri in porta, a volte meglio difendersi e saper ripartire».

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Dopo il ciclone

Prove di normalità, tornano le auto sulla 195

Limitazioni sul tratto colpito dalle mareggiate: la carreggiata è stata ridotta, divieto di sorpasso 
Roberto Carta
Dopo il ciclone

Le mareggiate incubo di Cardedu

«Spariti 150 metri di spiaggia qui le onde si sono prese tutto»  
Simone Loi
L’intervista

Manager col camice: «Mi piace fare il medico di base»

Dalla guida della Asl di Olbia all’Ascot di La Maddalena 
Caterina De Roberto
la STORIA

Volontaria del 118 e infermiera,  una vita per gli altri

L’esperienza di Annalisa Mancosu,  presidente dell’Acra di Samassi 
Mariella Careddu
la tragedia

Uccise la moglie: il padre e la madre si tolgono la vita

Trovati impiccati in casa i suoceri di Federica Torzullo 
Il caso

Crans, Tajani richiama l’ambasciatore

Le famiglie delle vittime approvano la reazione italiana: «Provvedimento assurdo» 
medio oriente

Forza per Gaza, invito Usa all’Italia

«Entrate come fondatori della missione ma senza truppe»: Meloni ci pensa 