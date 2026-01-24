VaiOnline
Consiglio.
25 gennaio 2026 alle 00:27

Manovra, si cerca l’intesa per chiudere 

L’accordo per chiudere in tempo utile ad evitare il secondo mese di esercizio provvisorio è più vicino. La maggioranza deve solo dire ufficialmente di essere disponibile a venire incontro alla richiesta del centrodestra di istituire un fondo già in questa manovra per far fronte ai danni provocati dal ciclone Harry. L’opposizione ha chiesto un segnale. Ovvero: nessuna pretesa di finanziare tutti i ristori, anche perché si attende la quantificazione esatta e perché il Governo ha già annunciato risorse per le Regioni colpite; ma conta il gesto. E infatti il Campo largo, inizialmente restio a rimodulare le poste già fissate di questa Finanziaria, sarebbe disponibile a stanziare almeno cinque milioni di euro. Intenzione da tradurre in un emendamento possibilmente sottoscritto anche dai capigruppo del centrodestra.

La strada

Dopodiché, la strada verso un approvazione rapida entro il 31 gennaio sarebbe in discesa. Anche perché l’altro scoglio – l’articolo 2 sulla sanità – è già superato a metà. Venerdì scorso è andata in scena la discussione generale sull’articolo, martedì prossimo si ritornerà in Aula per votare il testo e gli emendamenti. Per il resto, la legge di bilancio per il 2026 ha pochi contenuti che potrebbero favorire lo scontro tra le coalizioni. Che, va ricordato, si sono già accordate sui cento milioni di euro chiesti dai Comuni per l’aumento del fondo unico degli enti locali: cento milioni di euro in più per il 2026, 2027 e 2028, che porteranno per la prima volta il fondo a quasi settecento milioni di euro. Di questi cento, 95 milioni saranno attinti dalla prima tranche di quanto ottenuto dalla Regione dopo l’accordo sulla vertenza entrate.

Di tutte le altre materie importanti si deciderà in occasione della variazione di bilancio annunciata a strettissimo giro dall’assessore al Bilancio Giuseppe Meloni, ma che approderà in Aula forse in primavera. In variazione saranno stanziati di nuovo i trenta milioni di euro per la fusione degli aeroporti sardi. (ro. mu.)

