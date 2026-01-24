VaiOnline
L’allarme.
25 gennaio 2026 alle 00:27

Studente con un machete, Valditara: metal detector nelle scuole 

Bologna. Non solo coltelli: a scuola è comparso anche il machete. È accaduto a Budrio, nel Bolognese, dove uno studente venerdì è entrato in classe, all'Itis Giordano Bruno, con l’arma nello zaino. A scoprire la lama è stata una professoressa che ha chiamato i carabinieri. I militari hanno identificato il ragazzo, un 15enne italiano, e lo hanno accompagnato in caserma.

Il ministro dell'Istruzione, Giuseppe Valditara, ieri in Abruzzo per un evento della Lega, ha rilanciato e precisato meglio i contorni della proposta di dotare di metal detector le scuole. «Viene ucciso un ragazzo con un coltello - ha detto riferendosi all'omicidio di Aba, a La Spezia, per mano di un compagno di scuola - e hanno trovato un allievo con il machete. Sappiamo che purtroppo sta diventando quasi una moda e molti ragazzi ci vanno in giro. La prima cosa che mi viene in mente è proporre metal detector mobili per controllare gli ingressi laddove la scuola sia preoccupata.

Tra coloro che invece non apprezzano l'idea c'è il sindaco di Bologna, Matteo Lepore: «Se non vogliamo diventare come gli Stati Uniti, che hanno i metal detector in alcune scuole di serie B e C, se non vogliamo seguire la deriva di Trump, dobbiamo sostenere il personale scolastico».

E a Milano, un ragazzino di 14 anni andava in giro a tarda sera con un coltello e una roncola. Ha ferito in modo serio alle gambe due adolescenti. L'allarme è stato dato venerdì sera intorno alle 21.30 ai carabinieri del Nucleo Radiomobile di Milano che sono corsi in piazza Bottini, nel mezzanino della stazione della metropolitana di Lambrate. Qui hanno trovato gli operatori del 118 che assistevano i due ragazzi con profonde ferite alle gambe, causate da un coltello. L'aggressione - hanno raccontato - era nata da una discussione, probabilmente per motivi banali, alla fermata metro Cadorna tra il ragazzino e le vittime, più grandi, che si è protratta per parecchie fermate sino a quella di Lambrate.

