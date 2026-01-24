VaiOnline
La polemica
25 gennaio 2026 alle 00:27

Salvini riceve l’influencer suprematista 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Roma. «È stato un onore per me stringere la mano a un uomo al quale ho guardato fin dall’inizio del mio attivismo, un leader coraggioso, un uomo forte d’Europa, il vicepremier italiano Matteo Salvini». Diventa un caso la foto postata su X da Tommy Robinson, animatore dell’ultradestra extraparlamentare anti-migranti e anti-islamica del Regno Unito, mentre sorride e stringe la mano al leader della Lega al Mit. Robinson, considerato vicino a Elon Musk e il cui vero nome è Stephen Yaxley-Lennon, ha, tra l’altro, alle spalle una serie di precedenti penali e periodi trascorsi in carcere.

«L’incontro di Salvini con Robinson, razzista e suprematista», attacca il Dem Matteo Orfini, «rappresenta un ulteriore passo nell’involuzione della Lega. Robinson non è un interlocutore politico: è un agitatore neofascista, sostenitore di Putin, protagonista delle rivolte anti-migranti e punto di riferimento di reti estremiste europee. Riceverlo in pompa magna al ministero significa avvalorarne le tesi». E Orfini rileva che in un video dell’incontro appare un uomo col volto oscurato: «Salvini chiarisca chi lo accompagnava».

«Ma il ministro degli Esteri Tajani», chiede Nicola Fratoianni di Avs, «che ne pensa? Vogliamo sapere da lui se il governo italiano tollera sconcezze simili». La Dem Chiara Gribaudo attacca: «La nostra Costituzione è fieramente antifascista, lo ricordo al ministro dei Trasporti che forse se n’è dimenticato quando ha invitato in un luogo istituzionale un neonazista inglese che va contro tutti i principi democratici contenuti nella Carta».

Il tutto, rilevano le opposizioni, alla vigilia di una settimana dove, grazie alla Lega, Casapound terrà una conferenza stampa alla Camera.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Serie A.

Cagliari, due bacioni a Firenze

l Nello sport
Dopo il ciclone

Prove di normalità, tornano le auto sulla 195

Limitazioni sul tratto colpito dalle mareggiate: la carreggiata è stata ridotta, divieto di sorpasso 
Roberto Carta
Dopo il ciclone

Le mareggiate incubo di Cardedu

«Spariti 150 metri di spiaggia qui le onde si sono prese tutto»  
Simone Loi
L’intervista

Manager col camice: «Mi piace fare il medico di base»

Dalla guida della Asl di Olbia all’Ascot di La Maddalena 
Caterina De Roberto
la STORIA

Volontaria del 118 e infermiera,  una vita per gli altri

L’esperienza di Annalisa Mancosu,  presidente dell’Acra di Samassi 
Mariella Careddu
la tragedia

Uccise la moglie: il padre e la madre si tolgono la vita

Trovati impiccati in casa i suoceri di Federica Torzullo 
Il caso

Crans, Tajani richiama l’ambasciatore

Le famiglie delle vittime approvano la reazione italiana: «Provvedimento assurdo» 
medio oriente

Forza per Gaza, invito Usa all’Italia

«Entrate come fondatori della missione ma senza truppe»: Meloni ci pensa 