Salvini riceve l’influencer suprematista 

Roma. «È stato un onore per me stringere la mano a un uomo al quale ho guardato fin dall’inizio del mio attivismo, un leader coraggioso, un uomo forte d’Europa, il vicepremier italiano Matteo Salvini». Diventa un caso la foto postata su X da Tommy Robinson, animatore dell’ultradestra extraparlamentare anti-migranti e anti-islamica del Regno Unito, mentre sorride e stringe la mano al leader della Lega al Mit. Robinson, considerato vicino a Elon Musk e il cui vero nome è Stephen Yaxley-Lennon, ha, tra l’altro, alle spalle una serie di precedenti penali e periodi trascorsi in carcere.

«L’incontro di Salvini con Robinson, razzista e suprematista», attacca il Dem Matteo Orfini, «rappresenta un ulteriore passo nell’involuzione della Lega. Robinson non è un interlocutore politico: è un agitatore neofascista, sostenitore di Putin, protagonista delle rivolte anti-migranti e punto di riferimento di reti estremiste europee. Riceverlo in pompa magna al ministero significa avvalorarne le tesi». E Orfini rileva che in un video dell’incontro appare un uomo col volto oscurato: «Salvini chiarisca chi lo accompagnava».

«Ma il ministro degli Esteri Tajani», chiede Nicola Fratoianni di Avs, «che ne pensa? Vogliamo sapere da lui se il governo italiano tollera sconcezze simili». La Dem Chiara Gribaudo attacca: «La nostra Costituzione è fieramente antifascista, lo ricordo al ministro dei Trasporti che forse se n’è dimenticato quando ha invitato in un luogo istituzionale un neonazista inglese che va contro tutti i principi democratici contenuti nella Carta».

Il tutto, rilevano le opposizioni, alla vigilia di una settimana dove, grazie alla Lega, Casapound terrà una conferenza stampa alla Camera.

