Zedda ha fiducia:  noi in vantaggio sui rivali europei 

Bruno Perra, presidente del Coni in Sardegna ha riunito ieri al T Hotel i migliori dirigenti sportivi sardi per dialogare con Luciano Buonfiglio: i presidenti dei comitati regionali (presenti salvo rare eccezioni), i consiglieri nazionali delle Federazioni, il presidente sardo del Comitato paralimpico Claudio Secci, le immancabili autorità civili e militari. Con i rappresentanti dei corpi che hanno i gruppi sportivi che tanto fanno per lo sport dilettantistico, c’erano l’assessora regionale allo Sport, Chara Portas (con il capo di gabinetto Andrea Dettori) e il sindaco di Cagliari, Massimo Zedda, assieme all’Assessore allo Sport, Giuseppe Macciotta.

Nel proprio saluto, il sindaco ha voluto ribadire l’impegno del comune e della Città Metropolitana perché le palestre delle scuole siano messe a disposizione delle società sportive. Ma soprattutto ha riepilogato quanto accaduto negli ultimi giorni a proposito del nuovo stadio di Sant’Elia, «per il quale credo che possiamo essere in vantaggio sulle altre candidate sugli Europei», mentre Macciotta ha ribadito che il proprietario è e resta il Comune, a prescindere da chi ne avrà la gestione. Ma anche sul nuovo palasport il sindaco ha espresso un’idea forte, sposando il concetto di un impianto con maggiore capienza: «Non vogliamo restare nel mezzo con la nostra decisione. Credo che sia necessario osare, costruendo un impianto da 8000 posti e non da 6000 per avere i grandi eventi dello sport», ha spiegato, riferendosi, ad esempio alla finale di Coppa Davis. ( c.a.m. )

