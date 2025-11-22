Coltre bianca a Serpeddì e Linas, disagi a Sadali  

Neve e disagi anche nella Barbagia di Seulo, sul monte Serpeddì e sul massiccio del Linas.

Disagi in mattinata sulla Statale 198, che attraversa la Barbagia di Seulo: i mezzi spazzaneve e spargisale dell'Anas, di stanza a Tortolì, non sono intervenuti a liberare la carreggiata, e a portare soccorso ai veicoli in difficoltà, fin dalle prime ore del mattino, sono stati volontari della Protezione civile di Sadali , intervenuti anche per liberare passaggi e strade del loro paese.

Neve anche a Esterzili e nei centri limitrofi .

A Burcei i primi fiocchi hanno imbiancato i tetti e sorpreso un po’ tutti ma già a metà mattinata, nonostante il brusco abbassamento delle temperature, la neve si era sciolta. Nessun disagio sulle strade cittadine e neppure lungo la Provinciale per San Gregorio. Fiocchi più abbondanti sul monte Serpeddì: nelle punte più alte si è create una coltre bianca di alcuni centimetri e tanti curiosi sono andati a godersi lo spettacolo.

Prima neve della stagione anche nel massicio del monte Linas, in particolare a Punta Perda Sa Mesa nel territorio comunale di Gonnosfanadiga . Ricoperti di bianco anche i monti di Villacidro e Vallermosa . (p. m. r. – ant. ser.).

