VaiOnline
1934-2025
23 novembre 2025 alle 00:43

«Milano ti ama» La città in lacrime 

Mahmood: «Grazie per il tuo tempo» Le rose di Renato Zero e Mario Lavezzi 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Ma io e te dove ci siamo conosciuti? «È sempre stata l’unica domanda che mi facevi a cui non si riusciva a dare una risposta. Grazie per l’affetto, le cene, gli insegnamenti e tutto il tempo che in questi anni mi hai regalato». Milano dice addio alla “sua” Ornella Vanoni e piange anche Mahmood che, cresciuto a Orosei, all’ombra della Madonnina, ha costruito la sua carriera. Nel quartiere di Brera dove viveva la conoscevano tutti e per tutti aveva sempre un sorriso. Il sindaco Beppe Sala ha proclamato per domaniil lutto cittadino e la ricorda come «una donna libera: Milano, la sua Milano, che l'ha sempre amata, non la dimenticherà».

La camera ardente

Impossibile dimenticarla dopo 91 anni passati nella stessa città dove è nata e ha iniziato a cantare e a fare teatro, dopo aver conosciuto Giorgio Strehler al Piccolo che la considera «una parte profonda» della sua storia e dove verrà allestita per due giorni la camera ardente. A Milano ha conosciuto ed è stata amica di artisti come Alda Merini e di politici come Bettino Craxi e soprattutto Brera, il quartiere storico della città un po’ chic e un po’ bohemien, è stato il centro della sua vita.

Le rose, gli addii

E lì verranno celebrati i funerali lunedì, nella chiesa di San Marco, ma già oggi sono stati diversi i personaggi del mondo dello spettacolo che sono arrivati per portare un fiore e un ultimo saluto, come il cantante Renato Zero. Un grande cesto di rose bianche lo ha lasciato il compositore e cantautore Mario Lavezzi, che aveva prodotto diversi album di Vanoni: «La sentivo tutti i giorni. Sono devastato». Ma sono molte anche le persone che non la conoscevano che hanno voluto portare un loro saluto. La senatrice a vita Liliana Segre ha omaggiato la sua amica con un biglietto. E l’ex sindaca Letizia Moratti: «Milano perde una delle sue figlie più brillanti. Ma la sua voce e il suo spirito indomito resteranno per sempre con noi». Anche l’Università Statale l'ha celebrata con una laurea in Musica, culture, media e performance che le è stata consegnata in una delle sue ultime uscite pubbliche.

Ma è a Brera, in Largo Treves, dove Vanoni abitava prima di trasferirsi in una casa a pochi minuti di distanza, che c'è la sua Milano. L'edicolante della piazza non ce la fa a parlarne, troppo forte la malinconia. Il suo vecchio portiere, invece, la ricorda come «una signora con la S maiuscola». Il titolare del negozio di frutta e verdura in via Solferino la conosceva da 40 anni: «Una donna straordinaria, simpatica e senza peli sulla lingua». il commesso della gastronomia ricorda che dava del tu a tutti: «Entrava, mi indicava e diceva “tu bello”». Uno dei negozi che adorava era una boutique d’abbigliamento dove la ricordano sempre accompagnata dal suo barboncino: «L’abbiamo sentita anche cantare, in camerino, come se scaldasse la voce».

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il grande gelo

Dalla Barbagia al Montiferru, centro dell’Isola preso d’assalto nonostante disagi e blackout

Da Fonni a Desulo tanti visitatori per ammirare le cime imbiancate dall’abbondante nevicata di ieri mattina 
(Gianfranco Locci, Paola Mura Ruggiu, Giorgio Onano, Joseph Pintus)
Le vacanze.

Bottarga e vernaccia nelle lunghe estati in Sardegna

Ilenia Giagnoni Sara Pinna
L’iniziativa

«Emergenza diabete, la burocrazia rallenta la cura dei pazienti»

L’accesso ai farmaci innovativi avviene in ritardo rispetto alla media 
Energia

«Decreto aree idonee, ci opporremo»

Todde contro il Governo: è un atto di forza che calpesta l’Autonomia speciale 
(ro. mu.)
Il caso

«Canzone orribile, chiedo scusa a tutta Carbonia»

Si autodenuncia l’autore del brano: insulti e calunnie contro mezza città 
Stefania Piredda
l’intervista

«Lo stadio? Cagliari metti l’abito buono»

Carlo Alberto Melis