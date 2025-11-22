VaiOnline
Pd.
23 novembre 2025 alle 00:43

Le ricette Dem per rilanciare l’Isola 

Per restare aggiornato entra nel nostro canale Whatsapp

Dalla sanità pubblica allascuola, dalle nuove professioni ai diritti: otto sessioni tematiche e tavoli di lavoro partecipatiper disegnare la rotta per il contrasto allo spopolamento e costruire un cantiere di idee operative per ridare prospettiva alla Sardegna. Si è chiusa ieri la due giorni all’Open Campus "Laboratori Democratici. Sardegna Futuro. Idee per restare", evento promosso dal gruppo Pd in Consiglio regionale e dal Pd Sardegna, e che ha registrato almeno quattrocento presenze.

In apertura, la relazione del presidente dell’Assemblea sarda, Piero Comandini. Poi, i tavoli di lavoro. Sulla sanità è emersa la necessità «di difendere la salute come diritto universale e non come servizio a mercato, potenziando la medicina territoriale». Le sessioni su competitività e investimenti hanno evidenziato «l'urgenza di infrastrutture (digitali e fisiche) per permettere alle imprese di restare sul mercato globale senza lasciare l'isola». «Il bilancio? Estremamente positivo - ha detto il capogruppo Roberto Deriu – abbiamo raccolto informazioni, opinioni e concetti attraverso l'ascolto di tante figure pubbliche e della società civile, attraverso le quali abbiamo potuto verificare lo stato dell'arte in Sardegna». Ieri, il capitale umano al centro dei lavori. Le sessioni "Imparare al futuro" e quella su Università e Innovazione hanno tracciato la linea: «Senza un investimento massiccio sulla scuola e sul diritto allo studio, lo spopolamento è irreversibile». Nel pomeriggio, il confronto sulle nuove professioni e l'impatto dell'Intelligenza Artificiale. In chiusura, l'intervento del segretario regionale Silvio Lai: «Ci siamo interfacciati con una Sardegna dinamica, che non si limita ad analizzare il presente ma vuole essere protagonista attiva del proprio sviluppo. Il messaggio politico più forte arriva dal metodo: vedere centinaia di persone confrontarsi concretamente ai tavoli di lavoro rappresenta la risposta più netta alla crisi della partecipazione». Gran finale in musica con Piero Marras.

RIPRODUZIONE RISERVATA

Questo contenuto è riservato agli utenti abbonati

Per continuare a leggere abbonati o effettua l'accesso se sei già abbonato.

Accedi agli articoli premium

Sfoglia il quotidiano da tutti i dispositivi

Sei già abbonato?
Sottoscrivi
Sottoscrivi

COMMENTI

ARTICOLI CORRELATI

Il grande gelo

Dalla Barbagia al Montiferru, centro dell’Isola preso d’assalto nonostante disagi e blackout

Da Fonni a Desulo tanti visitatori per ammirare le cime imbiancate dall’abbondante nevicata di ieri mattina 
(Gianfranco Locci, Paola Mura Ruggiu, Giorgio Onano, Joseph Pintus)
1934-2025

«Milano ti ama» La città in lacrime

Mahmood: «Grazie per il tuo tempo» Le rose di Renato Zero e Mario Lavezzi 
Le vacanze.

Bottarga e vernaccia nelle lunghe estati in Sardegna

Ilenia Giagnoni Sara Pinna
L’iniziativa

«Emergenza diabete, la burocrazia rallenta la cura dei pazienti»

L’accesso ai farmaci innovativi avviene in ritardo rispetto alla media 
Energia

«Decreto aree idonee, ci opporremo»

Todde contro il Governo: è un atto di forza che calpesta l’Autonomia speciale 
(ro. mu.)
Il caso

«Canzone orribile, chiedo scusa a tutta Carbonia»

Si autodenuncia l’autore del brano: insulti e calunnie contro mezza città 
Stefania Piredda
l’intervista

«Lo stadio? Cagliari metti l’abito buono»

Carlo Alberto Melis