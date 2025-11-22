Cagliari, non bastano 3 gol: pari col Genoa 

Un Cagliari a lunghi tratti insufficiente chiude con il rammarico di non aver battuto il Genoa. Alla Unipol Domus finisce 3-3, con i rossoblù raggiunti all’83’ da Martin grazie a un rimbalzo della palla che ha beffato Caprile. Ospiti avanti con Vitinha al 18’, al 33’ pareggia di testa Borrelli (in foto), ma il Genoa si riporta avanti con Østigård. Prima del riposo pareggia Esposito su assist di Deiola. Il Cagliari rischia di finire ancora sotto nella ripresa, ma al 60’ Zappa inventa un cross per Borrelli che firma la sua doppietta, ancora di testa. Poi, nel finale, il beffardo pareggio della squadra di De Rossi.