Dal campo.
20 gennaio 2026 alle 00:17

Zappa, allarme rientrato? 

Potrebbe rivelarsi meno preoccupante del previsto l’infortunio che ha costretto Zappa a saltare il match con la Juventus. Ieri il giocatore monzese ha lavorato in palestra insieme ai compagni e il fastidio al retto femorale della coscia destra (accusato proprio nella rifinitura) sembrava già dargli tregua in attesa di capire l’impatto col campo, già questa mattina al Crai Sport Center dove il Cagliari inizierà, di fatto, a preparare il match con la Fiorentina, in programma sabato alle 18 allo stadio Franchi.

E se Zappa spera addirittura di recuperare per la trasferta toscana, saranno sicuramente out Deiola e Folorunsho che hanno bisogno di altre due settimane almeno per ricominciare ad allenarsi insieme al gruppo, un’altra poi per ritrovare una condizione atletica quanto meno accettabile. Tempi ancora più lunghi per Belotti e, soprattutto, Felici.

La partita con la Juve non ha lasciato strascichi dal punto di vista disciplinare: restano in diffida Esposito e Prati. (f.g.)

