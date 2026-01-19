Quattro cavalli in corsa lungo la Provinciale due 

Il maltempo, nel Sulcis Iglesiente, ha creato problemi anche agli allevatori e ai proprietari di animali domestici.

Il fatto che ha creato maggiore apprensione è quello che si è verificato, verso le 17, sulla strada provinciale 2 che da Carbonia porta a Villamassargia: gli automobilisti hanno dovuto frenare bruscamente per la presenza di quattro cavalli in corsa nella carreggiata che hanno percorso la provinciale contromano in direzione Villamassargia. Erano riusciti a fuggire, probabilmente spaventati per il maltempo, da un recinto di Barega. Diversi automobilisti per evitare l’impatto hanno dovuto accostare a bordo strada. Come ha fatto Alberto Carta di Carbonia che rientrava verso la città e ha ripreso i cavalli con il suo smartphone: «Ho visto i cavalli in corsa arrivare in direzione opposta alla mia corsia di marcia, – racconta – per sicurezza ho accostato e ho chiamato subito il 112 che dalla centrale operativa hanno smistato la chiamata Commissario di Carbonia da dove è stata inviata sul posto una volante. Ma dei cavalli nessuna traccia, si erano già dileguati. Più tardi sono stati rintracciati dai legittimi proprietari che li hanno messi al sicuro.

Nel Comune di Piscinas, invece, sono dovute intervenire due squadre dei vigili del fuoco che erano state allertate da una donna che, in quella località, aveva spostato dal centro abitato i suoi numerosi cani. Perla Mancosu, questo il nome della donna, ha dovuto chiamare i soccorsi quando, recatasi sul posto, si è vista in difficoltà, perché a causa degli allagamenti non ha potuto raggiungere i suoi cani. Erano nove cani, seriamente in difficoltà, prigionieri dell'acqua che quasi li sommergeva. Per questo ha dovuto chiedere aiuto ai vigili del fuoco che sono accorsi sul posto in tempi rapidi. I cani, con non poche difficoltà, sono stati liberati e tratti in salvo, ma purtroppo, erano molto spaventati sia per il maltempo sia per la presenza di persone a loro sconosciute: fermarli è stato impossibile e si sono allontanati nelle campagne allagate. Sul posto è intervenuta anche una squadra di volontari per cercarli e poterli riaffidare alla proprietaria. Oggi sarà possibile sapere in che condizioni siano. Altri cani sono stati persi ma poi ritrovati dalla Protezione civile di Terraseo.

