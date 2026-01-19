VaiOnline
Milano.
20 gennaio 2026 alle 00:21

Medugno in Procura conferma le accuse a Signorini 

Milano. Da quanto si apprendeva ieri, nelle tre ore trascorse in Procura come testimone Antonio Medugno, ex concorrente del Grande Fratello Vip, ha confermato le accuse di violenza sessuale ed estorsione contro Alfonso Signorini contenute nella sua denuncia. «Non sono io a dover dire se esiste un “sistema”, io penso alla mia vicenda e a quello che ho subito io e che ho raccontato, io ho detto tutta la verità oggi e sono molto fiducioso nella magistratura», ha detto poi ai cronisti. A chi gli ha fatto notare che il suo ex manager ha riferito di non aver fatto pressioni su di lui nel “caso Signorini”, il modello ha detto: «Si è contraddetto molte volte e lasciano il tempo che trovano le sue dichiarazioni».

E ancora: «Io non sono passato per il tramite di Corona, io sono stato messo nella bufera mediatica senza volerlo e quindi mi sono dovuto difendere per forza e ho fatto denuncia per avere giustizia e la verità». «Non sono pentito per aver aspettato tanto per denunciare - ha concluso - Il problema è che avevo rimosso e volevo rimuovere, è servito del tempo, sono qui oggi e va bene così, non posso dire di più». E fuori dal Palazzo di Giustizia Medugno ha incontrato proprio Corona.

