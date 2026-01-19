Urzulei, 2 allevatori isolati Case evacuate in Baronia 

Ieri è scattato l’allarme perché non si avevano notizie di due pastori rimasti isolati nelle campagne di Urzulei in località Televai: si tratta di Giuseppe Mulas, 63 anni, e Francesco Moi, 23, di Lanusei ma residente anch’egli nel paese del Supramonte. Dopo una giornata di ricerche, sono stati individuati da Vigili del fuoco e Soccorso alpino: non riuscivano a guadare il rio Margiani e sono dunque rimasti isolati nell’ovile. I soccorritori li hanno raggiunti a tarda notte per il recupero.

Ricerche dispersi

L’allarme per i due è scattato in serata quando il centro di Coordinamento e soccorso ha dichiarato l’allerta e le ricerche sono state effettuate con il coinvolgimento di Vigili del fuoco, Carabinieri e Barracelli. Le squadre hanno trovato difficoltà a raggiungere la zona a causa della piena del corso d’acqua e delle condizioni del terreno, ma i due fortunatamente si erano rifugiati nell’ovile dove hanno atteso i soccorsi.

Baronia

Allerta per l’invaso di Maccheronis, la diga Minghetti, nel territorio di Lula, che interessa anche Dorgali, pre-allerta per rischio idraulico per il Govossai nel Nuorese, e in Ogliastra a Baumela. Il Comune di Torpè ha dato ordine di evacuare cinquanta famiglie, in località Baddore, Matta Erva, Ena de Puleu, Filinita, Sa Tanca Noa, San Pietro, Ussela, Sas Luas, L’Unità, Terra Teulasa, Tiedda, Giunne Pala, Su Puttu, Poiu, Badu Arghentu, Pasu e Lana, Binzarena e Multalditana. È stato predisposto un centro di accoglienza nella palestra di via d’Arborea. A Posada, cinque le famiglie che sono state invitate a lasciare le proprie case. A Torpé resta in vigore la chiusura e il divieto di transito fluviale a S’Adu e Mesu, e la chiusura dei guadi e degli attraversamenti a valle.

Allarme sulle strade

La frana sulla statale 198 è stata la prima avvisaglia in Ogliastra. Il tratto fra Gairo e Lanusei è stato chiuso nella tarda mattinata per rimuovere massi e detriti. Nel pomeriggio analoga situazione sulla Provinciale 23, fra Arzana e il bivio Carmine. Smottamenti anche a Ussassai, a Sa Mela ‘e Nannau. Anche qui la circolazione è stata interrotta. Sorvegliati speciali i fiumi, soprattutto quelli dei centri abitati, come il Rio Foddeddu a Tortolì. Record di precipitazioni nel versante montano. Le stazioni meteo di Bau Mandara (Villagrande) e Punta Tricoli (Gairo) sono state tra quelle che nell’Isola hanno rilevato il maggior quantitativo d’acqua.

I divieti

A Tortolì, il sindaco Marcello Ladu ha vietato l’accesso al piazzale degli Scogli Rossi dove, quando si verificano violente mareggiate, un alto numero di curiosi si assembra davanti al monumento naturale. Il piazzale riaprirà solo quando cesserà l’allerta. Sotto osservazione stretta anche il lungomare di Cardedu.

Villagrande

Il passato ha lasciato in eredità cicatrici profonde a Villagrande: il primo cittadino, Alessio Seoni, ha disposto la chiusura di via Vittorio Emanuele, dell’attraversamento in località S’Argiola ‘es Feminas, a monte del lago di Santa Lucia, del guado di Preda ‘e Sorres, e della strada agraria a Su Attidorgiu, oltre che di parchi, complessi archeologici e cimiteri. A Urzulei, il sindaco, Ennio Arba, ha vietato il transito su ponti e strade, fra cui quelle di Cottu, Ardafò, Fettetti e Orghè e quella tra Ghenna ‘e Rugge e il Supramonte. A Lanusei chiuso anche il Tribunale: oggi niente udienze.

