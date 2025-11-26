Zaia apre all’idea di candidarsi sindaco di Venezia  

Il derby Lega-FdI in Veneto si è chiuso aprendo diverse partite nazionali: quella tra Matteo Salvini e Luca Zaia nella Lega, quello tra Lega e Fdi per le prossime regionali. All’indomani dei festeggiamenti, il presidente uscente del Veneto torna a rivendicare le oltre 200mila preferenze e apre all’idea di una candidatura a sindaco del capoluogo, che gli ha portato in dote poco più di settemila voti: «I veneziani hanno voluto darmi un segnale che mi vogliono come sindaco», ha detto. E Ca’ Farsetti, con vista sul Canal Grande, potrebbe essere uno dei possibili approdi del mattatore di queste regionali.

Zaia, che è stato ricevuto al Quirinale dal presidente Mattarella, continua tuttavia a guardare anche alla Lega, a cui ha promesso che dedicherà più tempo in futuro per difendere la sua idea di un partito federale sul modello tedesco di Csu e Cdu. E forse anche per questo il segretario in carica, Matteo Salvini, ha precisato un punto: «La vittoria in Veneto è una vittoria del centrodestra. La scelta di appoggiare un candidato della Lega non era scontata. È stata una scelta generosa da parte degli alleati, innanzitutto di Giorgia Meloni, che ha l'onore e l'onere di tenere insieme la squadra». Come dire, bene l’exploit di Zaia ma intorno c'era una squadra. E d'altronde, anche guardando alla Lega, «quando perdi, perdi insieme. Quando vinci, vinci insieme». Ce n'è anche per gli alleati di governo in vista delle prossime regionali: «Nella mia Lombardia se Fratelli d'Italia avrà un candidato all'altezza sarò ben felice di accogliere la loro proposta. Così come noi in Sicilia qualche suggerimento da dare lo avremo».

RIPRODUZIONE RISERVATA