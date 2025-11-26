VaiOnline
Tribunale.
27 novembre 2025 alle 00:19

Sparò a un migrante, chiesti undici anni per l’ex assessore 

PAVIA. Massimo Adriatici, a processo con l'accusa di omicidio volontario, va condannato a undici anni e quattro mesi. È questa la richiesta del procuratore di Pavia Fabio Napoleone, nei confronti dell'ex assessore leghista alla Sicurezza del Comune di Voghera per la morte del 39enne marocchino Younes El Boussettaoui, ucciso la sera del 20 luglio 2021 in piazza Meardi a Voghera (Pavia) da un colpo partito dalla sua pistola. Il dibattimento si svolge con rito abbreviato, a porte chiuse, davanti al giudice Luigi Riganti. Avrebbe potuto scegliere "condotte alternative" nella sua azione, ha sottolineato il pm nella sua relazione. La requisitoria del procuratore Napoleone è stata condivisa dai legali di parte civile. «Si tratta di un evidente caso di omicidio volontario - ha sottolineato l'avvocato Marco Romagnoli -. Il fatto che la Procura chieda undici anni e quattro mesi per l'imputato ci vede totalmente d'accordo: è una richiesta che condividiamo e che ci dà conforto». Un anno fa, il 6 novembre 2024, la giudice Valentina Nevoso aveva chiesto alla Procura di Pavia di modificare il capo di imputazione, che nel primo processo era eccesso colposo di legittima difesa. In qualità di ex poliziotto - aveva sostenuto - durante l'alterco con la vittima Adriatici avrebbe potuto valutare meglio la situazione. La sentenza è attesa per il 30 gennaio ma la parte civile è già pronta a dare battaglia. All'uscita dal Tribunale di Pavia dopo l'udienza di oggi, Bahija, sorella di Younes, e gli avvocati Marco Romagnoli e Debora Piazza hanno annunciato che chiederanno di indagare anche su chi aveva condotto inizialmente l'inchiesta: «Attendiamo la decisione del giudice, poi ci muoveremo perché venga fatta chiarezza su come sono state condotte le indagini. Vogliamo capire come ha agito la polizia giudiziaria, se sono stati effettuati tutti gli accertamenti necessari».

