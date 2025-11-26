Bufera su Witkoff: suggerì a Putin i piani per l’Ucraina 

Washington. È bufera su Steve Witkoff dopo che Bloomberg ha pubblicato la trascrizione di una imbarazzante telefonata confidenziale in cui l’inviato speciale americano consiglia il Cremlino su come comportarsi con Donald Trump e suggerisce un piano di pace in stile Gaza che preveda il Donetsk a Mosca, oltre a uno scambio di territori.

Un colloquio di cinque minuti con Iuri Ushakov, il consigliere diplomatico di Vladimir Putin, che rafforza i sospetti di un Witkoff sbilanciato su Mosca e di un piano iniziale targato Russia. Ma solleva anche interrogativi su chi e perché abbia diffuso una telefonata avvenuta su canali governativi crittografati, sullo sfondo di un’amministrazione americana divisa tra falchi russi e falchi ucraini, guidati rispettivamente da Marco Rubio e JD Vance, in sotterranea competizione per guidare il ticket presidenziale repubblicano nel 2028. Il leak arriva nel giorno in cui Trump ha annunciato l’invio di Witkoff a Mosca la prossima settimana, «forse con Jared Kushner», per parlare con Vladimir Putin dell’ultima bozza del piano di pace, quella uscita dai colloqui di Ginevra tra Usa-Ucraina ed europei.

Mosca si è indignata e ha già lanciato accuse di sabotaggio dei negoziati. Ushakov ha definito «inaccettabili» le fughe di notizie sulla sua telefonata e ha detto che solleverà la questione con Witkoff prima del suo arrivo. A suo avviso, l'obiettivo è quello di ostacolare i negoziati tra Russia e Stati Uniti. Il vice ministro degli esteri russo, Sergei Ryabkov, ha evocato addirittura una guerra ibrida dell'informazione condotta dai Paesi europei contro Mosca, utilizzando alcuni media. Eloquente il titolo del quotidiano russo Kommersant: «Chi ha incastrato Steve Witkoff?». Trump ha cercato invece di minimizzare difendendo l'operato del suo inviato.

