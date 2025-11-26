VaiOnline
Il piano.
27 novembre 2025 alle 00:20

Ecco come crescerà Cagliari: il nuovo Puc indica la strada 

La Cagliari di domani – da qui al 2040 – crescerà fuori dal centro città. Almeno per rispondere alla domanda di casa a prezzi calmierati. Nel Puc adottato martedì dal Consiglio comunale e che tra un anno verrà approvato in via definitiva, le zone individuate sono l’ex pastificio Costa a Sant'Avendrace, l’area tra viale Elmas e viale Monastir, la zona di Terramaini e Mulinu Becciu. Intanto prosegue il confronto tra schieramenti sugli obiettivi del Piano. Uno dei temi più caldi è la mobilità.

