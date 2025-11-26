Sorgono, il 118 lascia la sede che venne infestata dai topi 

Il Comune di Sorgono estende la collaborazione con Areus e mentre proseguono i lavori della elisuperficie h 24 di Garralè e l’iter per l’elibase di “Chinneli”, il paese è pronto ad ospitare una nuova sede per il personale 118.Nella mattinata di ieri, il consiglio comunale ha approvato una convenzione con cui viene offerta in comodato di quindici anni una palazzina nel Corso IV Novembre n.7.

La nuova struttura, a due passi dall’attuale e ormai usurata nel cortile dell’ospedale San Camillo, una svolta per gli operatori, costretti finora a vivere le criticità di uno stabile invaso perfino dai topi: «Siamo soddisfatti - commenta il primo cittadino Franco Zedde - dopo una serie di interlocuzioni con il commissario Areus Angelo Serusi, raggiungiamo anche questo importante risultato che contribuirà a migliorare la sanità locale».

Prima dell’apertura saranno necessari lavori di adeguamento: «Areus - conferma Zedde - stanzierà adeguate risorse così da garantire quanto prima l’avvio del servizio». E mentre il capoluogo del Mandrolisai, si prepara al dibattito sulla Sanità pubblica di sabato (ore 9.30) il commissario Areus guarda «a un passaggio importante per tutto il territorio che disporrà di una sede 118 all’avanguardia. L’obiettivo - dice Serusi - vuole essere quello di attrarre quanto prima dei medici a bordo delle ambulanze ora in modalità India, affiancando il già straordinario lavoro dei nostri infermieri e autisti».

Non manca l’accento a quella che sarà la quarta base base dell’elisoccorso di Chinneli: «La fase istruttoria - rassicura Serusi - è in corso. Puntiamo a dotare quanto prima il centro Sardegna di questo ulteriore tassello».

